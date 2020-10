Beholder bestyrelsesposter: Lårgramseren er stadig bengnaver

Frank Jensen trækker sig fra politik.

Og så alligevel ikke ...

Den nu forhenværende overborgmester i København har nemlig besluttet sig for at beholde sine vellønnede bestyrelsesposter.

Det svarer han på Ekstra Bladets spørgsmål til mandagens pressemøde, hvor det kom frem, at Frank Jensen nu er fortid som både overborgmester og næstformand i Socialdemokratiet.

- Trækker du dig også fra de bestyrelsesposter, du er valg til rundt omkring?

- Nej.

- Hvorfor ikke det?

- Nej, det gør jeg ikke.

- Så du træder ud af politik, men beholder nogle bestyrelsesposter?

- Det er fuldstændig korrekt opfattet, ja.

Frank Jensen er bestyrelsesformand hos Udbetaling Danmark under pensionsselskabet ATP. Derudover er han bestyrelsesmedlem i Rockwoolfonden og KL's bestyrelse.

Alene bestyrelsesposten hos Udbetaling Danmark giver ca. 100.000 kr. om året.

Får et års eftervederlag

Ud over sine bestyrelsesposter får Frank Jensen også et års løn med ud ad døren, selvom han trækker sig frivilligt. Det fremgår af reglerne for eftervederlag til borgmestre.

Det svarer til 1,4 mio., som er den højeste borgmesterløn i Danmark.

Endelig modtager den tidligere justitsminister også ministerpension og kan fra næste år også begynde at hæve folketingspension, når han fylder 60 år. Ministerpensionen udgør alene ca. 20.000 kroner om måneden.