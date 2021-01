Bejler til Støjberg

I en sofa på Borgen sidder to kvinder. De ligner et kommende makkerpar

Paradisfuglen er en finurlige skabning kendt for hede dansetrin, når den gør kur.

Flere af højrefløjens største profiler pudsede torsdag fjerdragten og opførte et lignende ritual.

Inger Støjberg var i Folketingssalen som Venstres retsordfører for at tale om strafrabat og fyrværkeri.

Men seancen udviklede sig til en politisk flirt for åbent tæppe.

Forrest i kurtiseringen stod Pernille Vermund, leder af Nye Borgerlige.

Støjberg og Vermund sad i længere tid og storhyggede sig i Folketingssalens bageste hjørne.

På vid gab

Naser Khader havde taget blomster med. DF-toppen ved Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup rullede charmen ud med selfies og skulderklap.

Inger Støjberg har altså stadig venner. Men kun otte af dem er medlem af Venstres folketingsgruppe, som tidligere i dag besluttede at stemme for en rigsretssag mod hende. Den endelige afstemning finder sted i Folketinget i starten af februar, forstår Ekstra Bladet.

Pernille Vermund er fuldstændig åben. Døren står på vid gab, hvis Inger Støjberg melder sig under den borgerlige fane broderet med fremmedskepsis og lave skatter.

Hun afviser, at de to skulle have gang i realitetsforhandlinger om Støjbergs medlemskab. Men Vermund vil gerne understrege, at Inger Støjberg ikke skal sætte næsen op efter en næstformandspost fra dag ét.

- Lige nu har vi en rigtig god næstformand. En næstformand for Nye Borgerlige er både en organisatorisk og politisk opgave. Selv hvis Inger en dag skulle blive medlem af Nye Borgerlige, tror jeg ikke, næstformandsposten er noget for Inger, siger Pernille Vermund.

Den største mistillid

Inger Støjberg sender kærligheden tilbage.

- Jeg har ingen dystre samtaler med Pernille Vermund. Vi ses også privat, erklærede hun.

Inger Støjberg påpegede, at hun stadig er medlem af Venstre. Men ledelsen får den kolde skulder.

- Jeg elsker Venstres bagland. Jeg har været medlem af Venstre hele mit voksne liv, sagde hun.

Tidligere torsdag gik hun mere direkte til angreb, efter det stod klart, at tre fjerdedele af Venstres folketingsgruppe ønsker hende for Rigsretten.

- Det er klart, at jeg tænker over, hvordan fremtiden bliver.

- Det er den største mistillidserklæring, jeg kan få fra min egen formand, lød det.

Der findes ingen dystre samtaler, når Støjberg og Vermund mødes, erklærer Støjberg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Justitsministeren, Nick Hækkerup, i vest taler med de to PET-beskyttede politikere med hånden på rattet på højrefløjen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Veninderne vidste udmærket, hvilket signal deres sofasnak efterlod. Foto: Tariq Mikkel Khan

Peter Skaarup med mobilen fremme. Thulesen Dahl og Støjberg smiler. Foto: Tariq Mikkel Khan

Naser Khader i samtale med Inger Støjberg. Hans parti har bestemt at stemme for en rigsretssag. Men han får nok ikke tid til at komme i salen på afstemningsdagen. Foto: Tariq Mikkel Khan