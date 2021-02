Bejlere stiller krav til Støjberg

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige bejler ivrigt til Folketingets nyeste løsgænger, Inger Støjberg. Men er partierne parate til at ændre deres politik for at få stemmeslugeren med om bord? Hos DF er modstand mod EU en adgangsbillet

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har begge budt Venstres tidligere næstformand Inger Støjberg velkommen i deres partier efter, at hun er blevet løsgænger.

Men Inger Støjberg har igen og igen slået fast, at hun er 'Venstre-mand ind til benet', hvilket bringer hende i konflikt med de ivrige bejlere på flere politik-områder.

Både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vil for eksempel helt ud af EU. Det har Støjberg aldrig ytret noget ønske om.

Tulle til Støjberg: Du er velkommen hos os

Vermund: Inger er også velkommen hos os!

Masser af uenighed

Venstre - som Støjberg altså har i sin knoglemarv - er 'Danmarks liberale parti'. Det har Dansk Folkeparti aldrig brystet sig af.

Og for Nye Borgerliges vedkommende så skal den offentlige sektor skrumpe i et omfang, man aldrig har hørt, hverken Venstre eller Støjberg selv gå ind for.

DF: Inger skal blive EU-modstander

Så når man skræller alle score-replikker og retorik væk, så står et spørgsmål tilbage: Er partierne parat til at give køb på deres politik for at få Støjberg ind? Eller skal hun give sig for at få lov at være med i klubben?

Hos Dansk Folkeparti er man i hvert fald ikke parat til at ændre EU-kurs for Støjbergs skyld. Partiet vil helt ud af EU, og det er en adgangsbillet, som Støjberg skal kunne indløse, fastslår partiets finansordfører, René Christensen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nye Borgerlige.

Se rundringen til de to partier øverst i artiklen

--------- SPLIT ELEMENT ---------