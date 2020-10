Beklager dybt: Krænkede fik intet svar

Efter en fest går en radikal medarbejder hjem med en følelse af at være udsat for 'seksuel chikane' fra sin øverste chef, Morten Østergaard. Medarbejderen samler mod til at gå til ledelsen med en klage. Der kommer aldrig svar.

De tre kvinder, der gik til ledelsen i Radikale Venstre på grund af seksuelt krænkende adfærd fra den tidligere politiske leder Morten Østergaard, fik ikke tilbagemelding på deres klager. Det beklager sekretariatschef Lars Beer Nielsen i en pressemeddelelse.

- Det ligger mig på sinde her at beklage dybt, at én klager selv har måttet opsøge en tilbagemelding, og at en anden klager ikke har fået en tilbagemelding.

En af kvinderne måtte selv opsøge svar i sin sag om krænkelser fra den daværende politiske leder, en anden fik aldrig nogen tilbagemelding. En sidste henvendte sig gennem en mellemmand og blev ikke inddraget i sagen.

Nye oplysninger: Her er Østergaards krænkelser

Får advarsel

Sekretariatschefen får nu en advarsel for 'mangler i håndteringen', skriver Sofie Carsten Nielsen, der er ny leder i Radikale Venstre, på Facebook.

I redegørelsen af de tre sager om krænkelser i 2015, 2016 og 2017 beskriver Radikale Venstre deres politik i forhold til sager om sexchikane.

Her fremgår det, at man 'behandler henvendelsen om mobning eller anden chikane seriøst og med den nødvendige diskretion'

Alligevel måtte en person, der havde oplevet at følt sig krænket ved uønsket seksuel opmærksomhed fra den daværende politiske leder vente i forgæves på en tilbagemelding.

Endnu en fra Radikale står frem: Morten krænkede mig

Har 'haft overvejelser'

Morten Østergaard fik i alle tre sager en påtale, fremgår det af redegørelsen.

Samtidig skrives der, at sekretariatschefen har 'haft overvejelser om, hvorvidt klagerne skulle have tilbagemeldinger på, hvordan deres klager blev håndteret.'

Her begrunder man den manglende tilbagemelding med, at det vigtigste for klagerne var, at deres henvendelser blev bragt videre til den politiske leder.