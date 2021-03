Bekræfter: PET-vurdering samlede støv i et år

Nick Hækkerup (S) bekræftede ved dagens samråd, at Justitsministeriet modtog den centrale PET-vurdering allerede i foråret 2019

Den helt centrale trusselsvurdering i sagen om de danske børn i syriske lejre samlede støv i Justitsministeriet i et år, før den blev udgivet.

Det bekræftede justitsminister Nick Hækkerup ved torsdagens samråd, som han var indkaldt i på baggrund af Ekstra Bladets tidligere afsløring af, at trusselsvurderingen blev tilbageholdt i et år.

- Justitsministeriet modtog PET's første udkast til den VTD (vurdering af terrortrusler mod Danmark, red.), som blev offentliggjort i marts måned 2020, i marts 2019.

Justitsministeren ville dog ikke svare på det spørgsmål, som var det egentlige omdrejningspunkt for samrådet. Nemlig om ministeriet lå inde med PET's trusselsvurdering af de danske børn i syriske lejre, der går imod regeringens politik og siger, at børnene ikke udgør en trussel nu, men risikoen for deres radikalisering øges for hver dag, de tilbringer i lejrene.

Nick Hækkerup begrundede ved samrådet forsinkelsen af vurderingen med, at der var dialog mellem PET og Justitsministeriet omkring vurderingen og henviste til, at der skete en række terrorangreb i 2019.

Afsløring: Regeringen skjulte PET's vurdering af danske børn i et år

Afviste at svare på centrale spørgsmål

Justitsminister Nick Hækkerup afviste, at hans ministerium havde 'tilbageholdt' rapporten. Han sagde til samrådet, at han havde spurgt i systemet, om der var tale om en tilbageholdelse af rapporten, hvilket han havde fået forsikring om ikke var tilfældet.

Til samrådet blev han spurgt ind til, hvordan han konkret havde spurgt ind til dette i systemet. Dette afviste Nick Hækkerup at svare på i det åbne samråd med beskeden om, 'at det egnede sig bedst til en skriftlig besvarelse'.

Justitsministeren blev også spurgt ind til, om indholdet i forhold til børnene var det samme i det udkast ministeriet modtog i 2019, som i den rapport der blev udgivet i 2020.

Også dette afviste Justitsministeren at svare på til samrådet og meddelte igen, at han ville give et skriftligt svar.

Stor frustration i PET: Regeringen ignorerer vurdering af børn i Syrien

Vurderingen af de danske børn, som udkom i 2020: PET skriver i deres trusselsvurdering, som først ser dagens lys i marts 2020: 'Det er efter CTA’s (Center for Terroranalyse, red.) vurdering usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Det hænger først og fremmest sammen med børnenes nuværende lave alder.' 'Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien.'

Retter sig ikke efter trusselsvurderingen

På trods af at meldingen fra PET er klar i den omdiskuterede trusselsvurdering, og der i samrådet blev spurgt ind til, hvilke andre PET-vurderinger, man ellers ser bort fra, hvortil Hækkerup måtte være svar skyldig, så lagde Justitsministeren ikke op til at omlægge regeringens politik efter sikkerhedsvurderingen fra efterretningstjenesten.

- PET har lavet deres vurdering. Det er fair nok. Den stemmer bare ikke overens med regeringens politik, og vi er jo ikke tvunget til at indrette os efter hvad en styrelse måtte mene, sagde han.

Ministeren afviste at svare på, hvilken betydning den ikke-offentliggjorte trusselsvurdering havde på de lovændringer, der blev indført i perioden, hvor PET's vurdering samlede støv. Han henviste her til, at det var Udlændinge- og Integrationsministerens område.