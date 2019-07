Bekymret for danske skibe: Vil sende flåden i aktion

Udenrigsordførerne for henholdsvis Venstre og Dansk Folkeparti mener, at Danmark bør bakke på om Storbritanniens opfordring om en fælles europæisk flådemission i Hormuzstrædet

Udenrigsordførerne for både Venstre og Dansk Folkeparti er ikke i tvivl: Danmark bør tage del i en fælles europæisk flådemission, der skal beskytte skibe på vejen gennem Hormuzstrædet.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), og den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, har diskuterede mandag muligheden for en fælles europæisk løsningen, bekræfter Udenrigsministeriet over for DR Nyheder.

Mandag aften opfordrede Storbritanniens udenrigsminister, Jeremy Hunt, blandt andet USA, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Finland og Danmark til at indgå i en fælles kollision på et møde i det britiske kriseudvalg.

Anklage om pirateri

Opfordringen kom tre dage efter, at Iran har tilbageholdt det britiske olietankskib, 'Stena Impero', i regionen, og Jeremy Hunt anklagede Iran for pirateri, mens han samtidigt advarede mod, at landets handlinger ville blive mødt med stærke, internationale løsninger.

- Ifølge folkeretten har Iran ingen ret til at obstruere skibets passage og da slet ikke borde det. Det var derfor statsligt pirateri, sagde Hunt mandag aften og tilføjede:

- Vi vil nu forsøge at sammensætte en europæisk ledet maritim beskyttelsesmission, der skal støtte en sikker passage for både besætning og last i denne vigtige region, siger Hunt.

Han understreger i samme ombæring, at det ikke betyder, at europæiske lande skal bidrage militært til USA's hårde kurs over for Iran, skriver Ritzau.

Hormuzstrædet • Hormuzstrædet ligger mellem Oman og Iran og er forbindelsen mellem flere af landene ved Golfen; Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar og Forenede Arabiske Emirater. • Det er den eneste adgang for eksporteret råolie fra den Persiske Golf, og en tredjedel af verdens olie, der bliver transporteret via skibe, går gennem her. • Hvis strædet lukkes, kan det få store konsekvenser for verdensøkonomien. Alene ved nyheden om eksplosionerne hoppede oliepriserne fire procent. Iran har tidligere truet med at blokere strædet.

V: - Danmark bør sige ja

Hos Venstre er man positivt indstillet overfor Storbritanniens initiativ, fordi det kan være med til at beskytte dansk økonomi, der i vidt omfang er afhængigt af søfart. Det oplyser partiets udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen til Ekstra Bladet.

- Jeg mener, at Danmark bør sige ja til Storbritanniens forslag om en fælles europæisk koalission af flådefaretøjer, der vil kunne sikre fri passage gennem golfen. Som verdens femte største søfartsnation er det her altafgørende for Danmark og noget, der potentielt kan koste danske arbejdspladser og have negative konsekvenser for dansk økonomi, hvis ikke vi kan sikre den civile skibstrafik gennem golfen, siger han.

Er du bekymret for en svækkelse af den dansk-amerikanske alliance, hvis Danmark tilslutter sig den britiske løsning fremfor Donald Trumps?

- Det håber jeg ikke. Selvfølgelig har det altid et potentiale til at amerikanerne og ikke mindst Donald Trump kan blive sur, men det er vigtigt at holde fast i, hvad der er vigtigt for os: Vi skal sikre, at problemet bliver løst her og nu, men på den anden side sikre, at situationen ikke eskalerer op til et eller andet, der minder om krigslignende tilstande med det iranske styre, siger Michael Aastrup Jensen og understreger vigtigheden af ikke at gå for hårdt frem mod Iran, da det kan forpurre muligheden for en atomaftale.

- Vi skal gøre alt for at få en atomaftale med Iran, så de ikke for adgang til atomvåben. Donald Trump gør præcist det modsatte lige i øjeblikket, og derfor skal vi ikke være en del af hans spil.

Ali Rabiei, en talsmand for den iranske regering, kaldte ved et pressemøde mandag Irans tilbageholdelse af et britisk olieskib for en 'juridisk foranstaltning'. Foto: Ritzau Scanpix

DF: - Vi skal være med

Dansk Folkeparties udenrigsordfører, Søren Espersen, er enig med sin kollega i oppositionen i, at Danmark bør sige ja til at være en del af en kollision i Hormuzstrædet.

- Vi skal være med i helt stor stil, fordi Danmark er en af verdens største søfartsnationer - både større en Storbritannien og USA. Derfor skal vi simpelthen være til stede for at beskytte vores skibe, siger han og tilføjer, at det for ham ikke er afgørende, om en kollision bliver ledt af USA eller Storbritannien.

- Amerikanerne vil også være med til at løse opgaven om, at skibe kan færdes frit i internationalt farevand, så om det er under britisk eller amerikansk kommando, er jeg sådan set ligeglad med, bare vi er med, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Danske Rederier sejler 80 dansk-opererede skibe gennem Hormuzstrædet om måneden, og trafikken står dermed for fem procent af de danske rederiers omsætning. Det skriver DR.

