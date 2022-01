'Bemærkelsesværdigt': Barbara Bertelsen tildelt fast PET-beskyttelse

Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen er blevet tildelt fast PET-beskyttelse.

Det bekræfter flere kilder over for Politiken.

Ifølge avisens oplysninger gælder PET-beskyttelsen af departementschefen alle ugens dage, både på arbejde og i privaten, og dermed ikke kun ved særlig lejligheder, som da hun i november mødte op til afhøring i Minkkommissionen.

Beskyttelsen er blevet givet efter en konkret trusselsvurdering, som konkluderer, at der er brug for udvidet beskyttelse af Barbara Bertelsen.

Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen kalder over for Politiken Barbara Bertelsens beskyttelse 'bemærkelsesværdigt i allerhøjeste grad'.

Tilbage i november sagde Bonnichsen til Ekstra Bladet, at han aldrig havde oplevet, at PET leverede livvagter til embedsmænd.

Sendte vrede sms'er

Barbara Bertelsen har under coronakrisen ofte været nævnt i medierne, efter at departementschefen har været meget aktiv i formidlingen af regeringens coronastrategi.

Ved departementschefens afhøring i Minkkommissionen blev en række ophidsede og vrede sms'er fra departementschefen fremlagt.

Blandt andet havde Barbara Bertelsen bedt Mogens Jensen om at lægge sig fladt ned i forbindelse med skandalen, og i en anden besked langede hun ud efter Kåre Mølbak, som Bertelsen kaldte 'en fej kujon'.

Hverken Statsministeriet, Justitsministeriet eller PET ønsker over for Politiken at kommentere på Barbara Bertelsens PET-beskyttelse.