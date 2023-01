Benamputerede Claus har knoklet i 37 år: Pensionsdrøm slukket

På trods af sit handicap har Claus arbejdet fuldtid i 37 år som blandt andet taxachauffør. Men han er slidt ned og havde derfor set frem til snart at gå på seniorpension. Nu beder regeringen ham og andre nedslidte om at arbejde længere

Med det nye regeringsgrundlag blev 59-årige Claus Nielsens plan om at gå på seniorpension som 62-årig revet i småstykker.

Regeringen vil nemlig fusionere seniorpensionen med Arne-pensionen, så Claus og andre nedslidte danskere først kan gå på tidlig pension tre år før pensionsalderen i stedet for seks år før.

For Claus betyder det, at han først vil kunne gå på tidlig pension som 65-årig, og det med en markant lavere ydelse på cirka 15.000 kroner om måneden i stedet for knap 20.000 kroner.

- Det er ekstremt ringe. De vil have mig til at arbejde, til jeg bliver 65, men det tror jeg ikke på, at jeg kan klare. Min krop er slidt, fordi jeg har mistet et ben. Jeg har smerter hver dag og har taget smertestillende i 20 år, fortæller Claus Nielsen.

Som enlig ville Claus Nielsen fra Herning kunne få den højeste seniorpensionssats på 19.738 kroner om måneden. Men sådan ser det ikke ud til at blive. Foto: Anders Brohus

Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard vil der komme bedre muligheder for tidlig tilbagetrækning med den nye 'Arne Plus' pension Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard vil der komme bedre muligheder for tidlig tilbagetrækning med den nye 'Arne Plus' pension.

Mistede benet - men ikke livsmodet

For 41 år siden var han ude for en arbejdsulykke, der ændrede hans liv.

En 2,5 tons tung dør væltede ned over hans højre ben, der måtte amputeres over knæet. Men Claus, der dengang var 17 år gammel, nægtede at lade sig slå ud og lærte siden at gå med benprotese.

Få år senere var han igen i arbejde på en træskofabrik, og siden begyndte han at køre taxa. Det gjorde han på fuld tid indtil sidste år, hvor kroppen ikke kunne følge med mere. I oktober blev han tilkendt et fleksjob som chauffør på 16 timer om ugen.

- Jeg er opdraget til at skulle klare mig selv. Jeg kom ud at tjene, da jeg var ti år gammel, og jeg har tjent min egne penge lige siden. Derfor vil jeg også arbejde og bidrage, så længe jeg kan, siger Claus Nielsen.

Samlet set har han arbejdet fuld tid i 37 år, heraf 27 år som chauffør. Dermed lever han op til kriterierne for at få seniorpension, idet han på grund af helbredsproblemer har en nedsat arbejdsevne og desuden har et langt arbejdsliv bag sig.

- Jeg har været handicappet, siden jeg var 17 år gammel. Jeg synes, at jeg har gjort min borgerpligt, og min krop er ved at være slidt. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, siger han.

Claus står ikke alene med sin kritik. Flere partier har kritiseret den nye Arne-model, og SF har kaldt beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S) i samråd.

Claus Nielsen har daglige smerter og kan ikke stå op ret længe ad gangen. Han tager smertestillende og træner for at holde det ud. Foto: Anders Brohus

Usikker fremtid

Claus Nielsen ser nu en førtidspension som sin eneste anden udvej, når han på et tidspunkt ikke kan klare sit fleksjob længere. Men han ved ikke, om han kan blive tilkendt en førtidspension - og hvornår.

- Seniorpensionen vidste jeg, at jeg kunne få om tre år. Det var noget, jeg havde planlagt efter, men nu er min fremtid uvis, siger han.

Han håber, at han og andre danskeres historier kan få regeringen til at ændre mening. Selv kontaktede han Ekstra Bladet efter at have læst om den gigtramte pædagog Alice, der også føler sig snydt for en seniorpension.

- Jeg tror, det er Mette Frederiksens værk, fordi hun går så meget op i den Arne-pension. Nu laver man en ordning, hvor man ikke behøver at være nedslidt. Det er en væsentlig forringelse, siger Claus Nielsen.

