Benhård kritik: Mettes valgflæsk

Under søndagens debat mellem de tre statsministerkandidater, åbnede statsminister Mette Frederiksen op for, at der skal være bedre løn- og arbejdsvilkår på landets sygehuse. Men den pludselige vilje til at tale om løn på sygehusene bliver modtaget med udbredt skepsis blandt sygeplejersker

Den pludselige vilje til at tale om løn på sygehusene bliver modtaget med udbredt skepsis blandt sygerplejersker.

Valgflæsk og en regulær joke.

Debatten om lønnen for de ansatte på landets sygehuse er for alvor blusset op - ikke mindst efter at Mette Frederiksen (S) kom ind på spørgsmålet i søndagens DR-debat med Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K).

Men det, der ellers kunne ligne en udstrakt hånd fra statsministeren, får en iskold modtagelse hos nogle af de folk, der står i centrum for det hele. Sygeplejerskerne.

Reaktionen kommer, efter at Mette Frederiksen blødte op under debatten - vel at mærke efter at hun tidligere har leveret den ene afvisning efter den anden til sygeplejerskernes lønkrav.

- Det handler om at sikre nogle bedre løn- og arbejdsvilkår - bl.a. på landets sygehuse, lød det fra Mette Frederiksen.

Hvem der præcis skal tilgodeses, vil hun dog ikke udpege.

Lunken valgflæsk

Derfor anses de fine nye løfter som en god omgang lunken valgflæsk blandt mange sygeplejersker. Det kan man læse i blandt andet Facebook-gruppen 'Sygeplejersker er mere værd'.

Blot et mindre udpluk af de kritiske kommentarer i Facebook-gruppen 'Sygeplejersker er mere værd'.

En af de utilfredse er Karin Klemmensen, 66, som er på vej mod sit 44. år som sygeplejerske. Hun arbejder i hjemmeplejen i Struer Kommune.

- Det er jo bare valgflæsk, konstaterer hun over telefonen fra det midtjyske.

Samme skudsmål kommer fra flere andre sygeplejersker - over for Ekstra Bladet og på sociale medier.

Slidt tillid

Tilliden til Mette Frederiksen er især slidt, fordi hun sidste år stod i spidsen for en regering, der lukkede sygeplejerskernes strejke med lov.

Det har mange sygeplejersker ikke glemt. Hun havde nemlig sagt, at hun ville holde fingrene væk.

Forinden undlod hun at komme dem til undsætning med henvisning til den danske model. Og den ligelønskommission, som regeringen har nedsat, tror de færreste på vil gøre det store udslag.

I kommentarsporene på Facebook afsløres det, at politikerleden blandt sygeplejerskerne er udbredt. Enkelte tror godt, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen vil se sygeplejerskernes vej, men langt de fleste har en opgivende attitude.

Karin Klemmensen er blandt realisterne.

- Jeg har kæmpet for vores forhold siden sygeplejeskolen i 1976. Vores kamp stopper aldrig, konstaterer hun.

Ekstra Bladet har igennem Statsministeriet forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen til sygeplejerskernes kritik. Uden held.

'Hun har ignoreret os'

- Det er en gammel plade, hun sætter på. Det har været det samme i mange år. Politikerne siger, at de vil løfte sundhedsvæsnet, men i de 25 år jeg har været sygeplejerske, er det kun gået ned ad bakke.

Sådan lyder det fra den 50-årige sygeplejerske Katrine Skriver, der ikke ligefrem giver meget for Mette Frederiksens udsagn under søndagens debat.

Katrine Skriver håber på bedre vilkår i sundhedssektoren, men er skeptisk over for Mette Frederiksen. Hun mener, at politikerne har svigtet medarbejderne på landets sygehuse. Foto: Emil Agerskov

- Jeg er stolt af at bo i Danmark, hvor der er et velfærdssystem med et offentligt sygehusvæsen, men det styrtbløder jo, fordi politikerne svigter os, konstaterer hun.

Katrine Skriver er derfor skeptisk, når Mette Frederiksen pludselig vil tale om lønvilkår til sundhedsvæsnet.

- Med mine pessimistiske briller tænker jeg, at det kun er på grund af det kommende valg.

- Jeg tænker, det er valgflæsk, når hun slynger sådan noget ud i en tv-debat, efter hun har ignoreret os i konflikten.

Forlader faget

Ifølge Katrine Skriver har politikerne ikke givet sundhedssektoren de nødvendige ressourcer, og det har nu fået hende til at opgive sit arbejde.

- Jeg har faktisk selv besluttet mig for at opgive min karriere, fordi politikerne svigter vores fag.

- Man kan jo håbe, at Mette Frederiksen er ved at vågne op, men jeg synes, det er fortvivlende. Sidste år blev vi jo fuldstændig ignoreret i konflikten, siger Katrine Skriver, der til daglig arbejder på et bosted.

'Det klinger hult'

Mette Frederiksens snak om mere i løn og bedre arbejdsvilkår på landets sygehuse møder mildest talt skepsis hos Line Alnøe Krüger, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital.

- Jeg tror ikke på det. Det klinger hult, når politikerne slynger sådan noget ud. Jeg synes ærlig talt, det var en joke, siger Line Alnøe Krüger, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Line Alnøe Krüger tror ikke på, at Mette Frederiksen ønsker at forbedre løn- og arbejdsvilkår på sygehusene. Hun synes, det klinger hult, når emnet bliver taget op i en tv-debat. Foto: Henning Hjorth

- Jeg har hørt på sådan nogle løfter i årevis, men der sker ingenting. Det virker, som om at de (politikerne, red.) ikke ved, hvad de taler om.

Under debatten på DR afviste Mette Frederiksen at uddybe, hvilke faggrupper der skulle have mere i løn eller bedre arbejdsvilkår, og det er noget, Line Alnøe Krüger undrer sig over. Hun savner handling hurtigst muligt i sundhedsvæsnet.

- Vi kan ikke overholde behandlingsgarantien, som sundhedsvæsnet ser ud nu, så jeg undrer mig over, at hun ikke bliver mere konkret.

- Hun vil ikke gå i detaljer, så hvad er det lige, hun har tænkt sig at gøre? Jeg kan ikke bruge det til noget, når hun bare siger noget om 'bedre løn'.

Line Alnøe Krüger på 29 år blev uddannet sygeplejerske i 2016, og mener ikke, at lønnen passer til det arbejde, hun udfører.

- Jeg er enormt glad for mit arbejde, men man vil også have den løn, man fortjener. Jeg er ved at brække mig over, at mit arbejde bliver omtalt som et kald, siger hun.