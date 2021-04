Benny E. vandt intern bro-krig

Et internt opgør i Socialdemokratiet banede vejen for, at regeringen i dag støtter at gå videre med undersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Det fortæller transportminister Benny Engelbrecht (S), som i denne uge forslog at bruge 20 millioner kroner på en forundersøgelse af projektet.

Den socialdemokratiske armlægning fandt sted i begyndelsen af 2019.

Benny Engelbrecht arbejdede dengang internt for at få sit parti til at skifte kurs, og støtte muligheden for en bro eller tunnel i hans egen valgkreds.

- Hvordan vandt du den interne armlægning?

- Jeg brugte dét, som politikere gør, jeg brugte argumenter. Hele Femern-projektet er gået i gang nu med mig som minister. Jeg har taget det formelle første spadestik. Der er ikke længere nogen tvivl om, at det bliver til noget. I øvrigt med en bundsolid økonomi, siger Benny Engelbrecht.

Dermed henviser han til, at Socialdemokratiet i årene inden 2019 prioriterede Femern-forbindelsen, som risikerer at miste trafik og dermed økonomi, hvis der også bygges mellem Fyn og Als.

Daværende transportordfører, Rasmus Prehn, kaldte et foreslået prisfald for bilister over Storebælt en 'vejside-bombe' under Femern, fordi det ville betyde anslået 500 færre biler over Femern i døgnet.

En Als-Fyn-forbindelse kan koste det dobbelt. Altså 1000 færre bilister over Femern, har Vejdirektoratet vurderet.

Trafikudspillet er gammel vin på nye flasker, lyder det fra politisk kommentator Joachim B.

Det er uinteressant

Men i dag er den socialdemokratiske bekymring væk og Benny Engelbrecht lægger i dag afstand til Rasmus Prehns argumenter fra tiden i opposition.

- Dengang var der usikkerhed om, de tyske miljøgodkendelser kom igennem i forhold til Femern. Der kan man godt have haft ikke særligt meget is i maven. Jeg har aldrig kaldt noget for 'vejsidebombe'. Det har aldrig været et argument, som jeg har anerkendt.

- Så finansordføreren bankede transportordføreren på plads - det var det, som skete?

- Jeg er ikke en person, som går efter historier, som skaber splid. Det er uinteressant.

- Men det var det, som skete i den armlægning?

- Du kan kalde det en armlægning. Du kan kalde det, at jeg havde nogle argumenter, som vandt i den sammenhæng. Sådan er det jo, siger Benny Engelbrecht.

Rossen-chefs våde bro-drøm rykker nærmere

Asfalttosserier

Regeringen afviser pure vennetjeneste i infrastrukturplan

Min holdning har ligget fast i årevis

Benny Engelbrecht er stolt over, at han længe har arbejdet for projektet med en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

- Bruger du så i dag din post til at fremme et projekt, hvor du er valgt?

- Vi skal have kigget på infrastruktur i hele landet. Det er et projekt, som mange partier har syntes, var en god idé.

- Havde det så en betydning, da I skiftede kurs i 2019, at du er valgt i området?

- Jeg har haft en medindflydelse på, at det kom med i det socialdemokratiske forslag om hvilke projekter, der kunne indgå i forhandlingerne om infrastruktur. Det vil jeg på ingen måde lægge skjul på, siger transportministeren.

Danfoss' formand Jørgen Mads Clausen er fuldblodstilhænger af den faste forbindelse.

Men transportministeren afviser, at han har været påvirket af den magtfuld erhvervsmand og hans medarbejder Martin Rossen, tidligere toprådgiver for statsminister, der i dag af lobbydirektør hos den Sønderjyske termostatgigant.

- Har Jørgen Mads Clausen støttet dine valgkampe?

- Nej. Det kunne have været lækkert, men nej.

- Jørgen Mads Clausen har sagt, at Martin Rossen skal lave lobbyarbejde for projektet. Har Martin Rosset lobbyet over for dig?

- Du må tale med Jørgen Mads Clausen om, hvad hans arbejdsopgaver er.

- Har Martin Rossen lobbyet over for dig?

- Min holdning har ligget fast i årevis. Socialdemokratiets holdning har været fastlagt siden februar 2019.

- Der forgår vel stadig en bearbejdelse af jer beslutningstager, selvom I har meldt noget ud. Har Martin Rossen lobbyet over for dig?

- Nej, jeg har primært talt med en række af de aktører og borgmestre, der er på begge sider af Lillebælt. Og en række borgere, siger Benny Engelbrecht.

- Hvad synes du om, at Martin Rossen hoppede direkte fra Statsministeriet og over i Danfoss?

- Det har jeg ikke nogen holdning til. Det er ikke relevant for den her sag, lyder det fra Benny Engelbrecht.

Opgiver motorvej

En af de største anker mod Als-Fyn-forbindelsen er hensynet til den fine sydfynske natur.

Derfor vil regeringen nu undersøge en nedskaleret udgave af projektet. Væk er drømmen om en motorvej fra Ringe til Faaborg. Nu vil man modernisere og udvide den eksisterende hovedvej.

- Det kommer aldrig til at være realistisk at bygge en motorvej igennem jomfruelig natur på Fyn.

- Jeg har ændret min tilgang ved, at projektet er nedskaleret. Det er en indrømmelse til nogle af dem, som har lobbyeret. Dem som er bekymret for miljøkonsekvenserne. Det har jeg lyttet til, siger Benny Engelbrecht.

OVERBLIK: Her vil regeringen bygge nye veje og broer