Benny Engelbrecht får plads i S-ledelsen

Torsdag fik han sparket af Enhedslisten, der havde mistet tilliden til Benny Engelbrecht

Men han er ikke glemt af Mette Frederiksen og resten af Socialdemokratiets folketingsgruppe. Allerede fem dage senere giver de den tidligere transportminister den vigtige rolle som finansordfører for Socialdemokratiet, ligesom han får plads i ledelsen i folketingsgruppen.

Det er netop blevet offentliggjort efter Socialdemokratiets gruppemøde tirsdag formiddag.

Her er det også blevet besluttet, at Christian Rabjerg Madsen overtager tjansen som politisk ordfører fra Jeppe Bruus, der nu skal være skatteminister.

35-årige Christian Rabjerg Madsen har været folketingsmedlem siden 2015. Nu får han en vigtig post i Socialdemokratiet. Her handler det ofte om at forsvare regeringens politik og tage sig af møgsager i stedet for en given minister, som er kommet i problemer.

Ofret af Enhedslisten

Benny Engelbrecht blev torsdag ofret af Enhedslisten efter en sag om skjulte CO2-tal. Det stod klart efter et dramatisk forløb, der startede med et samråd torsdag eftermiddag. Efterfølgende gik Enhedslistens folketingsgruppe til møde bag lukkede døre for at tage stilling til transportministerens skæbne. Og konklusionen var klar.

– Konklusionen fra vores gruppemøde er klar: Vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrecht som transportminister, sagde Mai Villadsen.

Det skyldes, at 'centrale klimatal er ikke blevet udleveret', oplyste den politiske ordfører.

Se Enhedslisten trække støtten til Benny Engelbrecht.

I timerne efter udspillede der sig et absurd scenarie, hvor de borgerlige partier endnu ikke havde meldt ud, hvordan de ville forholde sig til et eventuelt mistillidsvotum. Dermed var der en teoretisk mulighed for, at han kunne blive siddende på blå mandater.

Men kort før klokken 20 kom beskeden fra først de konservative og Nye Borgerlige. De havde heller ikke tillid, og Benny Engelbrecht trak sig kort efter.

Rokade

Mette Frederiksen måtte derfor finde en ny minister, og det fik hende til at lave følgende rokade:

Ny skatteminister bliver Jeppe Bruus (S), der tidligere har været pressechef i Skattestyrelsen.

Samtidig flyttes Trine Bramsen fra Forsvarsministeriet og gøres i stedet til transportminister og minister for ligestilling, idet ligestillingsområdet samtidig overføres fra Beskæftigelsesministeriet til Transportministeriet.

Morten Bødskov udnævnes til forsvarsminister.

Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Peter Hummelgaard vil herefter fremover benævnes beskæftigelsesminister.

Mette Frederiksens store udskiftning var ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator en god måde at udnytte den politiske krise på.

