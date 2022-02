Benny er færdig - trækker sig

Benny Engelbrecht er væltet som minister, efter et flertal i Folketinget har udtrykt mistillid til ham. Han oplyser nu, at han trækker sig

Benny Engelbrecht (S) er færdig som transportminister.

Det står klart, efter et flertal i Folketinget har mistet tilliden til Benny Engelbrecht.

Engelbrecht oplyser selv via en meddelelse fra Transportministeriet, at han trækker sig.

'Jeg har gjort mit bedste for at belyse den her sag,' lyder det i en skriftlig udtalelse.

'Jeg har også beklaget forløbet, og jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at Enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig - og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister,' siger Benny Engelbrecht i kommentaren.

Han siger videre, at han ellers har forsøgt 'at behandle alle så godt som muligt'.

- Jeg er stolt af de resultater, vi har nået. Ikke mindst den meget brede aftale om infrastruktur, som reelt udgør en plan for, hvordan vi elektrificerer hele transportsektoren, siger han.

Nye Borgerlige har ud på aftenen haft de afgørende mandater, og partiet oplyser til Ekstra Bladet via deres pressechef, at de ikke længere har tillid til Benny Engelbrecht.

Dermed er der et flertal i Folketinget for at vælte Benny Engelbrecht, da de øvrige blå partier - undtagen Liberal Alliance - samt Enhedslisten også har meldt ud, at tilliden til transportministeren er væk.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Mai Villadsen fortæller efter gruppemødet, at Enhedslisten ikke har tillid til Benny Engelbrecht

Enhedslisten meldte torsdag ud, at Engelbrecht har talt 'usandt' i sagen om skjulte tal for CO2-udledning under forhandlinger om infrastruktur til 160 mia. kr., oplyser politisk ordfører Mai Villadsen.

- Konklusionen fra vores gruppemøde er klar: Vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrecht som transportminister, siger Mai Villadsen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Det skyldes, at 'centrale klimatal er ikke blevet udleveret', oplyser den politiske ordfører.

Mai Villadsen. Foto: Jonathan Damslund

- Vi ved nu med sikkerhed, at de her klimatal eksisterede, og at ministeren kendte til dem, fortæller hun.

- Vi ved, at ministeren sagde, at tallene ikke fandtes, siger Mai Villadsen.

- Ministeren har tilbageholdt afgørende klimatal og dermed vildledt Folketinget.

Opdateres ... Følg med live herunder ...