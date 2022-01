Benny i panik: Krisemøder

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har indkaldt til krisemøder med støttepartierne, efter han beskyldes for at skjule og lyve om vigtige oplysninger for Folketingets partier

Bennys bukser brænder, og nu forsøger transportministeren at hælde vand på.

Både tirsdag og onsdag er der indkaldt til krisemøder mellem støttepartierne og transportminister Benny Engelbrecht.

Det drejer sig om den sag, hvor ministeren beskyldes for at skjule og lyve om vigtige oplysninger for Folketingets partier for at få milliardaftale om infrastruktur til at se grønnere ud.

Enhedslisten oplyser til Ekstra Bladet, at de skal til møde med ministeren tirsdag, mens de radikale oplyser, at de har møde med Benny Engelbrecht onsdag.

Kan ikke leve med tvivl

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde transportministeren i første omgang indkaldt forligspartierne til en orientering 9. februar, men han har pludselig brug for at tale med regeringens parlamentariske grundlag enkeltvis.

'Jeg tager samarbejdet med Folketinget dybt alvorligt, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke leve med, at der hos nogen ordførere er tvivl, om jeg har handlet korrekt.'

'Jeg vil snarest muligt holde et møde med ordførerne, så vi kan få talt sagen igennem', lyder det i en skriftlig svar fra Benny Engelbrecht.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Også de borgerlige kræver en forklaring fra Benny Engelbrecht. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Kræver svar

Allerede i weekenden slog Enhedslisten og SF fast, at der var tale om en meget alvorlig sag, og nu kræver de altså svar fra ministeren allerede i de kommende dage.

- Sagen ser alvorlig ud, hvis der er tilbageholdt centrale klimatal for at få infrastrukturaftalen til at se grønnere ud, end den egentlig er. Det vil vi til bunds i nu. Vi har krævet hastesamråd og kommer til at vende hver en sten i sagen. Så må vi vurdere de svar, vi får, sagde Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, til Ekstra Bladet.

Sagens kerner er den såkaldte Infrastrukturplan 2035, hvor udledning på flere millioner tons CO2 forsvandt som dug fra solen, selvom tallene angiveligt blev efterspurgt af Folketinget.

- Jeg vil gerne have en forklaring på sagen fra transportministeren, før jeg tager stilling til hans fremtid i regeringen, siger SF's transportordfører, Anne Valentina Berthelsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Både Mai Villadsen (EL) til højre og SF kræver svar. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

SF ser med særdeles kritiske øjne på sagen, fordi 'transportministeren ikke har oplyst om eksistensen af nye beregninger af CO2-udledningen fra anlægsprojekterne i Infrastrukturplan 2035'.

- Vi har jo faktisk spurgt utrolig meget til netop det og fået at vide, at sådanne tal ikke eksisterede for mange af projekterne, som vi i sin tid forhandlede om, fortæller SF's transportordfører.

- Det er jo faktisk ret væsentlig viden, når nu vi sådan set forsøger at stoppe en klimakrise og reducere udledningen af CO2 på så mange områder som muligt, siger Anne Valentina Berthelsen.

'Så har vi et meget stort problem'

Radikale Venstre ser også med 'stor alvor' på sagen, hvor de meget gerne ville have haft beregningerne i løbet af forhandlingerne, oplyser klima- og transportordfører Rasmus Helveg.

- Vi har fået lovning på en forklaring, og hvis den er rimelig, så er er alt ok. Hvis den ikke passer med, hvad der er forklaret tidligere, så har vi et meget stort problem, siger Rasmus Helveg.

Partiet Frie Grønne ser også frem til at få svar på, hvorfor Benny Engelbrecht har 'tilbageholdt tilgængelige og væsentlige oplysninger om CO2-udledninger for Folketinget i forbindelse med de mange motorvejsprojekter i transportaftalen'.

- Regeringen fortjener en plads i historien ved siden af selskaber som Exxon og Shell, som bevidst forsøger at skjule den skade, deres handlinger forårsager, så de bare kan fortsætte, som de plejer. Det ligner umiddelbart et brud på ministeransvarsloven, og derfor er det helt afgørende, at vi kommer til bunds i den her sag, siger Sikandar Siddique, MF og politisk leder for Frie Grønne.

Forsker: Det er dybt, dybt kritisabelt

Transportminister Benny Engelbrecht - der endnu ikke har stillet op til et interview i sagen - oplyser til MobilityWatch, at beregningerne ikke blev lagt frem da de 'ikke var tilstrækkelig konsoliderede og dermed ikke robuste nok til bl.a. at være sammenlignelige på tværs af projekter'.

Men ifølge forsker i miljøøkonomi ved Aarhus Universitet Mikael Skou Andersen vil sådanne beregninger altid være forbeholdt usikkerhed, skriver MobilityWatch.

Forskeren forholder sig også kritisk til, at beregningerne ikke har været fremme, selvom de eksisterede, før planen blev vedtaget.

- Det er dybt, dybt kritisabelt, og det er nærmest skandaløst, hvis beregningerne er blevet hemmeligholdt, siger han til MobilityWatch.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør om krisen i Dansk Folkeparti i det nye afsnit af 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.