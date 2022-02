Benny sejler rundt

Benny Engelbrecht har de seneste dage skiftet forklaring lige så mange gange, som vi andre skifter underbukser.

Og i den senest opdaterede udgave inden samrådet klokken 14 er det embedsmændene i Transportministeriet, der er kastet under bussen.

Sagens omdrejningspunkt er den store infrastrukturplan, der blev vedtaget 28. juni i et bredt forlig i Folketinget. Dengang fik ordførerne at vide, at CO2-beregninger for anlægsfasen slet ikke fandtes.

'I modsætning til tidligere infrastrukturplaner er Danmark fremad i sig selv CO2-neutral'.

Det tog ordførerne for gode vare og aftalen blev landet. Uden tal.

Ny forklaring

I sidste uge kunne Ingeniøren dog afsløre, at der rent faktisk lå beregninger på CO2-udledningen, som Transportministeriet aldrig havde givet til aftalepartierne.

Og så kom Benny pludselig med sin første nye forklaring. Med et trylleslag lå tallene der nu, men de var åbenbart ikke gode nok til at blive brugt.

I weekenden forsøgte Ekstra Bladet forgæves at få et interview med Benny Engelbrecht, men det lykkedes ikke. I stedet fik vi følgende forklaring

Transportministeren henviste til, at beregningerne af CO2 fra anlæg ikke var tilstrækkeligt konsoliderede og robuste.

'Derfor blev de heller ikke brugt i forhandlingerne med Folketingets partier', skrev han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Krisemøder

Men den købte støttepartierne ikke, og de krævede nu en grundig forklaring på, hvorfor tallene var blevet skjult i sommer, inden aftalen blev vedtaget. De Radikale, Enhedslisten og SF blev kaldt til krisemøde, men heller ikke ministerens forklaring bag lukkede døre var nok.

Et åbent samråd var eneste udvej, men inden dag havde Benny Engelbrecht da lige en forklaring mere. Nu var det embedsværkets skyld.

- Man ender med fagligt i mit ministerium at sige: At vi kan ikke stå inde for det her. Det er der en masse årsager til, sagde. Helt fundamentalt at man ikke kan sammenligne ifølge mit ministeriums embedsfolk mellem vej og bane.

- Det er ikke mig. Det vil jeg lige understrege. Her taler vi om et embedsværk, som ikke kan stå inde for beregninger, sagde han i interview tirsdag aften i DR-programmet Deadline.

Samtidig fortalte han, at han det var 14. april 2021, at han for at vide, at hans embedsfolk mener, at de ikke kan lægge navn til og stå inde for de beregninger.

Belastende mail

Men også den forklaring fik ministerstormen til at blæsse yderligere op.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, påpegede således over for Ekstra Bladet, at noget simpelthen ikke stemmer i transportministerens udlægning af sagen.

- Det bliver spændende at høre hans forklaring på det her på vores samråd, siger hun til Ekstra Bladet.

19. april 2021 var ministeren og hans embedsværk tilsyneladende særdeles positivt stemt for modellen, der skulle vise CO2-udledningen. Så positive, at de var klar til at præsentere den for Folketingets partier.

I mailen fra en af ministeriets embedsmænd fremgår det:

'Vi har vist den endelige model til DC (departementschefen, red.) og ministeren, som begge er meget positive ift modellens egenskaber. På den baggrund ønsker de, at vi lægger den på ministeriets hjemmeside, efter den er præsenteret for partierne i morgen.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Og det fik Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen til at undre sig. Igen.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan det her giver mening. Det er jo helt uforståeligt, at ministeren 14 april får at vide, at tallene er ubrugelige og fem dage efter godkender en model, hvor tallene helt tydeligt indgår. Noget stemmer simpelthen ikke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var embedsværket

Ekstra Bladet har op til samrådet modtaget et svar fra Transportministeriet, hvor det bliver gentaget, at det var embedsværket - og ikke Benny Engelbrecht - der ikke kunne stå inde for beregningerne:

'Beslutningen blev truffet af embedsværket. Det skete på baggrund af en faglig vurdering af, at tallene for CO2-udledningen fra anlæg ikke var klar til at blive brugt som grundlag for forhandlingerne, fordi der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at tallene var retvisende, hvilket kunne resultere i et forkert billede af størrelsesordenerne på tværs af bl.a. jernbaneprojekter og vejprojekter.'

'Transportministeren vil på samrådet i morgen give en samlet beskrivelse af baggrunden for vurderingen, og der vil også tilgå Transportudvalget en skriftlig orientering,' lyder det.

Torsdag klokken 14 starter skæbnesamrådet med Benny Engelbrecht, hvor han får mulighed for at give sin forklaring. Hvis han altså selv kan finde rundt i det.

