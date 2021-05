Bent Falbert om Poul Schlüter: Den undertippede taktiker

Aldrig er en statsminister blevet mødt med lavere forventninger – endda af sig selv!

Kort efter sin tiltræden 10. september 1982 var Poul Schlüter så venlig at modtage mig til interview på statsministerkontoret, skønt han ikke havde meget at takke Ekstra Bladet for. Avisen havde været hård ved ham i årevis.

Men den dag bar han ikke nag. Schlüter åbnede en skuffe og fandt et lille spilleværk frem. Han drejede på det – og leverede ’Internationale’ i sprøde toner.

– Jeg lader det ligge i skuffen. Anker skal nok snart bruge det igen, bemærkede han.

God til én ting

Men forgængeren Anker Jørgensen kom aldrig tilbage, efter han af skræk for fagbevægelsen havde kørt landet ud ’på afgrundens rand’, som hans ineffektive finansminister, Knud Heinesen, betegnede elendigheden.

Schlüter blev tværtimod hængende i Statsministeriet i over ti år til 25. januar 1993.

– Han er god til én ting: At være statsminister, sagde den radikale Niels Helveg Petersen.



Socialdemokraten Anker Jørgensen overdrager i 1982 Statsministeriet til Poul Schlüter. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix

Blå bog Født i Tønder i Sønderjylland, 3. april 1929.



Uddannet cand.jur i 1957.



Den politiske karriere begyndte i Konservativ Ungdom, hvor han var formand 1952-55. I 1964 blev han valgt ind i Folketinget for Det Konservative Folkeparti.



Han overtog statsministerposten i 1982 fra socialdemokraten Anker Jørgensen, der var trådt tilbage uden at udskrive folketingsvalg. Schlüter gik af i kølvandet på tamilsagen i 1993.



Har været gift tre gange. I 1963 med Majken Steen-Andersen, som han har sønnen Peter Schlüter med. I 1979 med Lisbeth Schlüter og efter hendes død i 1989 med Anne Marie Vessel Schlüter. Vis mere Vis mindre

Jeg kan nu godt komme i tanke om andre kvaliteter: Mod til at gennemtrumfe økonomiske reformer og ændre parlamentariske spilleregler. Han var en gudbenådet vittig selskabstaler og en mester i at formulere oneliners – altså korte sentenser – som afvæbnede kritik samt ’ikke så konservativ, at det gør noget’, som han selv formulerede det.I maj 2017 producerede DR fire programmer med fem statsministre som deltagere. Mens Poul Nyrup og Helle Thorning Schmidt nappedes, stjal Schlüter billedet med få bemærkninger om denne:

– Det er svært at blive statsminister. Det er let at være det. Men det er svært at gå af.

Det går forrygende

Når Schlüter blev spurgt om en bøvlet sag, kunne han svare:

– Joh, vist ser det vanskeligt ud. Det kan gå hurtigt, det kan gå langsomt – men det skal nok gå!

Så grinede alle, mens han sluttede af:

– Man kan blive helt glad, hvis man ikke passer på.

Poul Schlüter blev til egen forbavselse 92 år (født 3. april 1929) trods et voldsomt cigaretforbrug. Hans eventyr begynder i 1929 i Tønder, hvor Poul voksede op som søn af en lille margarinegrosserer, hvis varer han cyklede ud med.

Tæt på at opgive

Karrieren foregår i luntetrav: KU-formand som 23-årig, jurist som 28-årig, men først som 35-årig bliver han valgt til Folketinget i 1964. Nok er han også advokat, men politik æder ham, og i 1974 bliver han partiformand.

Samtidig er interne rivninger ved at tage livet af de konservative. I 1975 er partiet nede på ti mandater. Under et møde i Nordisk Råd i Oslo betror han i baren på Grand Hotel tre journalister, bl.a. mig, at han agter at gå af.

Da sensationen næste dag rammer forsiderne på B.T. og Ekstra Bladet, presser partiledelsen Schlüter til at blive. Ved de følgende valg stormer de konservative frem og bliver med 26 mandater det største oppositionsparti i 1981.

Behændigt greb

Anker Jørgensen traskede som statsminister fra fiasko til nederlag. I september 1982 gav han op uden valg. I dronningerunden viste Schlüter sin robuste tæft ved at invitere den ’spedalske’ Mogens Glistrup til møde.

Fremskridtspartiet pegede derefter på Schlüter som forhandlingsleder – hvorefter han fik møvet sig ind i Statsministeriet et mulehår foran Venstres Henning Christophersen.

Poul Schlüters epoke huskes især for tre forløb: Sanering af landets økonomi, en masse sikkerhedspolitiske næser uden parlamentariske konsekvenser og den ubegribelige tamil-affære.

Vigtigst var ’genopretningspolitikken’, som han kaldte oprydningen efter den lammede Anker Jørgensen, der var angst for at lægge sig ud med fagforbundene. Med hjælp fra de radikale blev det ødelæggende dyrtidssystem afskaffet.

To år efter opnåede de konservative deres hidtil bedste valg: 42 mandater.



Poul Schlüter bombarderes med æg under en 4. maj-tale på Rådhuspladsen i København i 1985. Gerningsmændene var fra forskellige fredsgrupper og bz’erne fra Ungdomshuset. Foto: Finn Frandsen

Trist seniorliv

Schlüters politiske brøler bestod i, at han ikke greb ind over for justitsminister Erik Ninn-Hansens syltning af tamilske flygtninges ansøgninger om familiesammenføring. Ninns ulovligheder ramte tusinder af mennesker og førte til en kommissionsrapport, der var så kritisk, at Schlüter valgte at gå af 25. januar 1993 uden valg.



Poul Schlüter meddeler sin afgang på et pressemøde i forbindelse med tamil-rapportens offentliggørelse i januar 1993. Foto: Morten Langkilde

En efterfølgende rigsretssag kostede Ninn fire måneders betinget fængsel.

Året efter sin afgang som statsminister lod Schlüter sig vælge til Europa-Parlamentet med rekord-stemmetallet 247.956. Det gav en million årligt i fem år oven i ministerpensionen, hvilket reparerede på Schlüters altid dårlige økonomi. Men hvervet var ham ligegyldigt, og han genopstillede ikke.



Året efter sin afgang som statsminister blev Schlüter valgt til Europa-Parlamentet. Men hvervet var ham ligegyldigt, og han genopstillede ikke. Foto: Ole Lind/Ritzau Scanpix

Ensom alderdom

Erhvervslivet stod ikke i kø for at invitere den fhv. statsminister ind i diverse bestyrelser. Han måtte tage til takke med nogle kiksede poster, som han snart forlod igen.

I flere blade klagede han i sine sidste år åbenhjertigt over ensomhed. Vennerne var få, og undertiden sad han i sit sommerhus i Hornbæk og kedede sig.



Både Poul Schlüter og USA’s præsident Ronald Reagan var slemt til grin, da de tiltrådte. Men begge blev rehabiliteret ved senere tilbageblik på deres virke. Foto: Søren Rud

Der er noget Ronald Reagan-lignende over Poul Schlüters eftermæle. Begge var slemt til grin, da de tiltrådte. Men begge blev rehabiliteret ved senere tilbageblik på deres virke. Reagan vandt den kolde krig med sin hårde kurs over for Østblokken. I den mere beskedne afdeling rettede Schlüter modigt op på Danmarks økonomiske situation, selvom oppositionen råbte op om ’den sociale massegrav’.

Tre hustruer

Poul Schlüter havde et godt tag på kvinder. Han giftede sig med tre af dem: damefrisør Majken Steen Andersen i 1963, gymnasielærer Lisbeth Povelsen i 1979 og balletskoleleder Anne Marie Vessel i 1989. Sine tre børn – Peter, Søren og Anne Marie – fik han med Majken, som han lod sig skille fra.



Anne Marie Vessel Schlüter og Poul Schlüter blev gift i 1989. De var sammen til hans død. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Lisbeth Schlüter døde af kræft i 1988 som blot 43-årig, og i en lang periode derefter brændte der lys i statsministerkontoret til meget sent. Foto: Erik Petersen

Når man så Poul og Lisbeth sammen, var man ikke i tvivl om, at hun var hans livs kærlighed. Han virkede simpelthen lykkelig, når hun var i nærheden. Hun døde af kræft i 1988 som blot 43-årig, og i en lang periode derefter brændte der lys i statsministerkontoret til meget sent. Det svandt også i whiskyflaskerne. Schlüter var dybt fortvivlet. Men han var en overlever – og præsenterede året efter sin tredje hustru for pressen – med kælenavnet Mie.Nærværende avis hørte ikke til den konservative statsministers yndlingslæsning. Efter et voldsomt angreb i spalterne på ’rottereden’, som han søgte at sælge, bad Radioavisen om hans reaktion. Den lød sådan:

– Det er charmerende at tænke på, at fire millioner danskere ikke læser Ekstra Bladet.

Selv befandt Poul Schlüter sig i den gruppe, der nøje studerede avisen.