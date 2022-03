Benzinpris på steroider: Nu falder de over hinanden

Hjælp til pendlerne er blevet hot topic. Fradraget skal op lyder det fra mange sider. Tidligere skatteminister: - Kun et lille skridt

Dansk Folkeparti stod ganske alene, da partiet i Ekstra Bladet i weekenden foreslog at hæve befordringsfradraget som svar på de galopperende benzin- og dieselpriser.

Prisen er nu på vej mod 17 kroner for en liter 95 oktan. Selv på ubemandede tankstationerne koster den nu godt over 15 kroner. Av for den.

Nu nærmest falder partier og organisationer over hinanden for at hæve pendlerfradraget.

- Vi skal hjælpe dem, der rammes hårdest af stigende benzinpriser med forhøjet kørselsfradrag. Situationen kræver også, at vi fra politisk hold hurtigt tilpasser os, så vi hjælper dem, der rammes hårdest, skriver Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, i VERSALER på Facebook.

- Smertegrænsen for pendlerne er nået, buldrer forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra bilejernes lobbyorganisation, FDM.

Skatteminister Jeppe Bruus (S), som har ansvaret for fradraget, ville forleden 'følge udviklingen'. Nu glæder han sig over, at Skatterådet overvejer at hæve fradraget.

- Det gør selvfølgelig ondt, hvis man kører mange kilometer frem og tilbage, siger Jeppe Bruus til TV Avisen.

Ministeren er dog også optaget af den 'den rette balance' i en krigstid, hvor Europa skal skrue ned for forbruget af brændstoffer som benzin og gas.

Så danskerne får råd

Den slags fine fornemmelser har de konservatives Søren Pape Poulsen ikke. Han skyder med spredehagl og kræver for gud ved hvilken gang skattelettelser nu, så danskere får flere penge mellem hænderne, så de har råd til de stigende energipriser.

'Nogle partier vil gøre den offentlige sektor 69 milliarder kroner større. Jeg vil bruge pengene anderledes: Lad os nu prioritere skattelettelser, så danskerne får bedre råd til at betale regningerne!' skriver han på Facebook.

De høje benzinpriser har også resulteret i, at et borgerforslag om at fjerne statens afgifter på diesel og benzin lynhurtigt har opnået de krævede 50.000 underskrifter. Næste stop er Folketingssalen.

Danskere reagerer på de stigende benzinpriser.

Forslaget opnår dog næppe flertal blandt de folkevalgte, da afgifterne på brændstof er en hjørnesten i den offentlige husholdningskasse. Desuden vil en sænkelse af afgifter betyde, at den så skal hæves igen på et senere tidspunkt. En møgopgave, ingen ønsker at stå med.

Blev afgiften på benzin og diesel fjernet, ville den koste godt under ti kroner på tankstationerne.

Skattefradraget lyder på 1,98 kroner pr. kilometer over 25 kilometer pr. dag. Kører du endnu længere end 120 kilometer om dagen, falder fradraget.

Da taksten for 2021 blev fast lagt i november, regnede eksperterne med en benzinliterpris på 12,78 kr.

Tidligere skatteminister: et lillebitte skridt

Karsten Lauritzen advarer mod at overvurdere værdien af fradraget. Foto: Jonathan Damslund

Karsten Lauritzen sidder nu som direktør i Dansk Industri Transport. Han advarer mod at tro, at befordringsfradraget vil betyde det helt store i pendlernes økonomi.

- Ud af den takst, Skatterådet fastsætter, er brændstofprisen kun en mindre del. Det er ører, det vil rykke for den enkelte, og ikke kroner, siger Lauritzen, der var skatteminister i årene 2015-2019.

- Hvis de høje brændstofpriser varer ved, skal man overveje andre politiske initiativer. At bede Skatterådet om en genberegning af befordringsfradraget er fint - men kun et lille skridt.

- Søren Pape foreslår skattelettelser til danskerne. Hvad siger DI til den løsning?

- Jeg kan ikke udtale mig om generelle skattelettelser. Men som politiker skal man altid overveje, hvilke værktøjer man tager op af kassen. Hvis man ændrer lovgivningen, tager det lang tid. Derfor kan der være andre løsninger, man hurtigere kan implementere, siger Karsten Lauritzen.

Han har dog en anden opfordring til prisramte pendlere:

- Tag den offentlige transport, hvis det passer ind. Der er man beskyttet mod prisstigninger. Her er der mekanismer, som gør, at andre end forbrugerne samler regningen op for dyrere brændstof og el.

Sådan var priserne i Randers torsdag

På gaden i Randers var benzinprisen nogle steder over 16 kroner. Diesel koster nu næsten det samme. Alle fotos af Bo Amstrup/Ritzau Scanpix