Benzinprisen er gået amok: Måske hjælp på vej

Hvis dine øjne er ved at trille ud af hovedet, når du kører på den lokale tank, er det altså ikke tid til et besøg hos øjenlægen.

Du er rask. Det er benzinpriserne, som er gået uhelbredeligt agurk.

Prisen var allerede på himmelflugt, inden Putin gik til angreb på Ukraine. Nu får krigen den til at stige yderligere.

I denne uge rundede prisen nogle steder 15 kroner. Et godt stykke over 14 kroner blev almindeligt for en liter 95 oktan. Selv på de ubemandede stationer.

Nem skrue

Den løbske pris får nu politisk opmærksomhed.

Dansk Folkeparti vil hæve befordringsfradraget, og regeringen åbner for den økonomiske håndsrækning til pendlerne.

- Befordringsfradraget skal skrues op. Og det skal være nu, siger finansordfører René Christensen (DF).

- Det er en nem skrue at skrue på for os på Christiansborg, siger han.

DF mener, at en hævelse af befordringsfradraget er nærmest selvfinansieret, fordi de højere priser på benzin og diesel fylder flere momsindtægter i statskassen.

I 2018 blev Frankrig lammet af den folkelige opstand kaldet De gule veste. Protesterne startede, fordi præsident Macron foreslog øgede afgifter på brændstof. Et forslag han senere droppede.

Fem guldtips: Få mest benzin for pengene

Skal følge med

De aktuelt høje priser ende næppe i bål og brand i gaderne. Men for Dansk Folkeparti er det vigtigt at hæve fradraget, fordi de høje benzinpriser især rammer hårdt i yderområderne, hvorfra folk ofte har langt til arbejde.

- Vi taler meget om et Danmark i balance. Derfor har vi et befordringsdrag. Selvom jobbene ligger i byerne, kan du godt bo ude på landet, fordi du får nogle af dine omkostninger dækket.

Den stigende benzinpris rammer især hårdt, fordi benzinprisen under corona tog et ordentligt dyk. Nogle steder kunne man tanke for otte kroner i foråret 2020. Vi nærmer os nu en fordobling på to år.

Befordringsfradraget bliver reguleret hvert år i november af Skatterådet. I slutningen af 2021 blev befordringsfradraget skruet en smule op som svar på de stigende benzinpriser. Men ingen kunne forudse den aktuelle himmelflugt. Så reguleringen var ikke høj nok, mener René Christensen.

- Ved starten af coronaepidemien faldt benzinpriserne ganske gevaldigt. Det er jeg sikker på, at læserne kan huske. I 2020 sænkede man befordringsfradraget. Det var jeg enig i. Nu har man så hævet fradraget til et normalniveau. Men benzinpriserne er ikke normale. De er steget markant mere end før corona. Derfor skal fradraget følge med. Det skal være mere dynamisk, siger René Christensen.

Benzinprisen er siden 1. december 2021 kun gået én vej. Og det er op. Grafik: Q8

Da Ekstra Bladets udsendte var på tanken, kostede benzinen 14,19 kroner. Siden er prisen steget yderligere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Betyder noget



Privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer forklarer, at benzinprisens himmelflugt kan mærkes i de små hjem.

- Det er blevet markant dyrere. Så selvfølgelig betyder det noget for folk.

Han påpeger, at en eventuel hævelse af befordringsfradraget især vil komme pendlere til gode. Dermed rammer det bredere end varmechecken.

Skatteminister: Vigtigt at danskerne kan køre på arbejde

I februar skrev regeringen og dens støttepartier en varmecheck ud til omtrent 320.000 danskere som svar på de stigende gaspriser.

Varmechecken lyder på 3750 kroner.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil nu holde nøje øje med benzinprisen, hvilket er afgørende for, om pendlerne kan få hjælp fra staten i form af højere befordringsfradrag.

'Set i lyset af den usikre internationale situation vil der blive holdt nøje øje med udviklingen på området,' skriver han i et skriftligt svar.

'Det er vigtigt for regeringen, at vi giver danskerne mulighed for at bo uden for de store byer og samtidig passe deres job i f.eks. Aarhus eller København. Det er befordringsfradraget med til at sikre, fordi det dækker en del af udgifterne ved at transportere sig til og fra sit arbejde. Det er ikke kun godt for danskerne, det er også godt for dansk økonomi, fordi det øger mobiliteten.'

'Derfor er det vigtigt for regeringen, at fradraget følger udviklingen i de typiske udgifter ved at tage på arbejde i egen bil - det gælder eksempelvis udviklingen i benzinpriserne. Derfor justerer Skatterådet taksten hvert år. Det skete senest i november, hvor kilometersatsen blev hævet med fire procent for 2022, fordi Skatterådet forventede stigninger i benzinprisen,' lyder det fra Jeppe Bruus.

Regnede med 12,78 kroner

Da Skatterådet i november offentliggjorde befordringsfradraget for 2022, regnede de med en literpris på 12,78 kroner for 95 oktan.

Det var næsten halvanden krone mere end i 2021. Alligevel er prisen i dag noget højere. Omkring to kroner højere end Skatterådets prognose, som befordringsfradraget er beregnet på baggrund af.

Det er Skatterådet, der hvert år afgør befordringsfradraget på baggrund af Finansministeriets såkaldte konjunkturvurdering fra august.

Man skal køre mere end 25 kilometer dagligt til arbejde i egen bil, bus eller tog for at opnå ret til fradraget.

Fradraget lyder i 2022 på 1,98 krone pr, kilometer indtil 120 kilometer. Herefter er fradraget det halve. Dog har beboere i yderkommuner fuldt fradrag for alle kilometer over de første 25 km.

Du kan også få fradrag, hvis du cykler mere end 12,5 kilometer til og fra på arbejde.