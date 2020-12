Beretning afleveret: Støjbergs skæbne ligger på dette USB-stik

Læs Ekstra Bladets LIVE-dækning af Instrukskommissionens delberetning nederst i denne artikel.

Mandag formiddag har Instrukskommissionen afleveret sin delberetning om tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ulovlige instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar.

Ekstra Bladet traf landsretsdommer Peter Mørk Thomsen på vej ind til Justitsministeriet, hvor den foreløbige konklusion på kommissionens arbejde bliver afleveret på USB-stik. Senere på formiddagen vil sagen blive oversendt til Folketinget og offentliggjort.

Kommissionsformanden Peter Mørk Thomsen har imidlertid ingen kommentarer til konklusionerne på USB-stikket.

- Nej overhovedet ikke, lyder det fra Peter Mørk Thomsen til Ekstra Bladet.

På USB-stikket ligger konklusionen efter i alt 50 afhøringer af 42 personer over 18 måneder.

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bliver formentlig hovedrolleindehaveren i dansk politik mandag, da Instrukskommissionen kommer med sin delberetning i sagen om ullovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig. Video/Foto: Linda Johansen, Folketinget TV, Ritzau Scanpix. Redigering: Maya Westander

Det er dermed 'dommens dag' for Venstres næstformand, Inger Støjberg, der befinder sig i den absolutte hovedrolle i sagen. Og når delberetningens konklusioner er kendt, vil det være op til Folketinget at fælde dom over den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Instrukskommission er klar: Dommens dag for Støjberg

Inger Støjberg har i løbet af kommissionens arbejde bygget sin forklaring på et ministernotat, der lægger op til, at der kan ske undtagelser for tvangsadskillelsen af asylpar. Men notatet lagde hun først frem i maj i år - fire år efter den ulovlige instruks blev givet på en pressemeddelelse i februar 2016.

Og langt størstedelen af de embedsmænd, der er blevet afhørt i sagen, har aldrig før hørt om notatet eller muligheden for undtagelse - ligesom den heller ikke fremgår af selve instruksen.

Det bliver derfor afgørende, hvordan Instrukskommissionen tolker på dels Inger Støjbergs og dels hendes tidligere embedsmænds forklaringer.