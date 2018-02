Berørt Pia Kjærsgaard på talerstolen: Det er et smerteligt tab

I kraft af sin rolle som formand for Folketinget, var det Pia Kjærsgaards opgave at holde en tale til ære for prins Henrik til dagens mindehøjtidelighed.

Det var en tydeligt berørt Pia Kjærsgaard der fra talerstolen kunne fortælle til fremmødte MF'ere, om prinsens liv og betydning for alle siden han kom til Danmark i 1966.

På talerstolen nævnte hun blandt andet, at Folketinget var meget berørte af, at prins Henrik ikke længere er i blandt os.

- Det er et smerteligt tab og en stor sorg for familien. Det er et smerteligt tab og en stor sorg for os alle, fortalte hun de mange tilhører.

Pia Kjærsgaard var tydeligt mærket efter mindetalen i Folketinget. Foto: James Kristoffer Miles

Måtte holde pauser

Gentagne gange måtte Pia Kjærsgaard tørre sig under øjnene og holde talepauser, da stemmen og øjnene var påvirket af gråd.

Efter talen fortalte formanden, at hun blev berørt af at se et samlet Folketing klædt i sort under mindehøjtideligheden.

- Jamen sådan er jeg jo. Jeg blev berørt, så jeg kunne nok ikke helt holde tårerne tilbage. Og når man så ser et Folketing - som på meget smuk vis respekterer den højtidelighed og er klædt i sort, så bliver man berørt, siger Pia Kjærsgaard efter mindehøjtideligheden til Ekstra Bladet.

En anden faktor der gjorde, at hun blev så rørt under sin tale var, at hun kunne se folk i salen også var berørte af hendes mindeord.

- Jeg lagde også mærke til, at flere andre medlemmer selv måtte viske en tåre bort. Og så blev jeg også ramt, sagde Pia Kjærsgaard.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaard er inviteret til prins Henriks bisættelse i Christiansborgs Slotskirke.