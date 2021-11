Bertelsen har glemt tidspunkt for slette-råd til Mette

Hun har styr på det hele - men ikke lige, hvornår hun sagde til Mette, at hun skulle slette.

Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet, bekræfter i Minkkommissionen, at hun rådgav statsminister Mette Frederiksen til at slette sms'er. Men at hun ikke kan huske præcist, hvornår det skete.

Husker ikke tidspunkt

Departementschefen forklarer - i et hæsblæsende tempo - at hun fra 2018-2019 har været meget optaget af 'hack og læk'.

- Jeg kan ikke huske præcist, hvornår det var. Men jeg kan huske, at jeg havde en samtale med statsministeren om dette, og jeg mener også, Martin Justesen var til stede.

Mette Frederiksen forklarede på pressemødet om sms-sletning, at hun havde hen på sommeren modtog en rådgivning fra Bertelsen om sletningen, men at hun heller ikke kan huske den præcise dato for, hvornår rådgivningen fandt sted.

Slettet i årevis

Bertelsen forklarer, at hun selv siden 2018-2019 har haft en indstilling på sin telefon, hvor hun automatisk slettede sms'er.

Før det tidspunkt har hun slettede manuelt, og det har foregået i årevis, forklarer hun.

Hun bekræfter i afhøringen, at hun rådgav Mette Frederiksen til selv at slette på sin telefon.

- Har den rådgivning fundet sted?

- Ja, selvfølgelig.

- Hvad var baggrunden for det?

- Jeg har selv haft den indstilling på min telefon. Jeg kan ikke huske præcis fra hvornår, men omkring 2019, måske 2018. Før det har jeg løbende slettet.

Barbara Bertelsen understreger, at hun godt er klar over, at der kommer til at ske en ændring i forhold til at få sms'er journaliseret, så det ikke duer fremover at slette sine sms'er automatisk.

- Der er ingen tvivl om, at der kommer helt klart til at være et paradigmeskifte på Slotsholmen på det her. Praksis har også været, at sms'er har været betragtet som substitut for telefonsamtaler.

- Jeg har for mit eget vedkommende set sms'er som værende en risiko i forhold til informationssikkerhed og persondata og ikke noget, der var en dokumentation. Det kommer til at blive anderledes fremadrettet, siger hun i retten på Frederiksberg.

Granskningskommission fik ikke Barbara til at stoppe

Barbara Bertelsen fortæller, at det ikke gav anledning til overvejelse at stoppe den automatiske sletning, at der i december 2020 blev vedtaget at nedsætte en undersøgelseskommission til at granske forløbet.

- Nej.

- Set i bakspejlet, så tror jeg man må sige, at der er den bare skiftet, hvordan sms'er bliver brugt i kommissioner. Der er ingen, der hellere ville have haft fat i mine egne sms'er end jeg, siger Barbara Bertelsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet forsøgte onsdag morgen at få Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, i tale Deepartementschefen havde onsdag heller ikke lyst til at svare på, hvorfor hun rådede statsministeren til at slette sine sms'er.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om de slettede sms'er i det nye afsnit af 'Ingen kommentarer', hvor Brian og Joachim aflægger Statsministeriet og Justitsministeriet et besøg i jagten på de forsvundne sms'er.