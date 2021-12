Bertelsen kaldte Mølbak 'fej kujon': Mette klapper i

I Minkkommissionen er det tidligere kommet frem, at Barbara Bertelsen kaldte Kåre Mølbak for en fej kujon i en sms. Mette Frederiksen nægter at svare på, hvad hun synes om den omtale

’Er sgu virkelig ikke i orden over for Mette, det han gør ... Når regeringen træffer den eneste beslutning, der skal træffes på hans anbefaling, er han totalt fej kujon, som ikke vil tage del i ansvaret. Og han har én gang set, hvilken reel fare det udgør for statsministeren. Simpelthen så skuffende.'

Sådan lød det i en sms fra Barbara Bertelsen til tidligere departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels i de afgørende dage, inden alle mink i Danmark blev slået ihjel.

Det er tidligere kommet frem i forbindelse med afhøringen af netop Per Okkels.

Det har efterfølgende fået Alex Vanopslagh (LA) til spørge statsministeren i et § 20-spørgsmål, hvad hun synes om, at en embedsmand omtaler en anden embedsmand på den måde. Og nu er der kommet svar fra statsministeren. Eller rettere ikke noget svar.

Svarer ikke

Hun klapper i.

'Regeringen har støttet, at forløbet vedrørende aflivning af alle mink skal undersøges af en uafhængig granskningskommission. Det har været sædvanlig praksis for skiftende regeringer at udvise tilbageholdenhed med at besvare spørgsmål om forløb, som er genstand for en verserende kommissionsundersøgelse.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mette Frederiksen afgav selv forklaring i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Jeg ønsker således heller ikke at forholde mig til enkelte vidneforklaringer, løsrevne citater og andre brudstykker af, hvad der foregår i Minkkommissionen,' skriver hun i svaret og forholder sig dermed ikke til Barbara Bertelsens sms-amokrus.

Sms-spam

I Minkkommissionen kom det også frem, at Barbara Bertelsen nærmest spammede Per Okkels med tonsvis af – ofte vrede – sms’er. Afsendt med få sekunders mellemrum.

Derudover skrev hun, hvordan hun gerne ville 'nikke medierne en skalle'.

Ekstra Bladet var i kølvandet på fremlægningen af de voldsomme sms'er været i kontakt med Kåre Mølbak, der ikke har meget at sige til Barbara Bertelsens sms.

– Jeg har ikke nogen kommentarer til det. Det taler nærmest for sig selv, lød det.

De nye vilde sms’er kom i forlængelse af de meget omtalte beskeder, som Barbara Bertelsen sendte til departementschefen i Fødevareministeriet, da det var kommet frem, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Her skrev hun blandt andet ’hvornår lægger I jer ned og ruller jer’ med henvisning til, at daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) skulle påtage sig ansvaret for skandalen.