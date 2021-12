Bertelsen om Mølbak: En fej kujon

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, gik nærmest sms-amok, ville nikke en skalle til medierne og krævede, at forskere skulle forsvare regeringens beslutning om at aflive alle mink

Statsministeriets omstridte departementschef, Barbara Bertelsen, var ikke tilfreds med SSI's faglige direktør Kåre Mølbak dagen efter pressemødet, hvor det blev meldt ud, at alle mink skulle aflives.

Det fremgår af en række sms'er til hendes kollega Per Okkels i Sundhedsministeriet, som bliver fremlagt i Minkkommissionen.

'Er sgu virkelig ikke i orden over for Mette, det han gør ... Når regeringen træffer den eneste beslutning, der skal træffes på hans anbefaling, er han totalt fej kujon, som ikke vil tage del i ansvaret. Og han har én gang set, hvilken reel fare det udgør for statsministeren. Simpelthen så skuffende,' skriver hun blandt andet den 5. om eftermiddagen.

Under afhøringen af den nu tidligere departementschef Per Okkels fremgår det, at Barbara Bertelsen nærmest spammer ham med tonsvis af - ofte vrede - sms'er.

Bertelsen ville tilsyneladende have Kåre Mølbak til at gå længere end blot at referere til den risikovurdering, som SSI har lavet. Hun vil have Mølbak til at sige, at det var SSI's anbefaling at aflive alle mink.

Taler for sig selv

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kåre Mølbak, der ikke har meget at sige til Barbara Bertelsens sms.

- Jeg har ikke nogen kommentarer det til. Det taler nærmest for sig selv, så der er ingen kommentarer fra mig, lyder det.

Under afhøringen i kommissionen blev Per Okkels bedt om at forholde sig til Barbara Bertelsens kradse betegnelse af Mølbak.:

- Jeg synes ikke, Kåre var en totalt fej kujon, understreger Per Okkels.

Han siger samtidig, at han ikke er stolt over de sms-dialoger, der fremlægges i Minkkommissionen.

Undsiger Bertelsens påstand

Barbara Bertelsen var tydeligvis bange for, at regeringen ville 'tabe' på mink-udrydningen, hvis ikke SSI og andre forskere ville stå på mål for regeringens beslutning og tiltag.

Eksempelvis skriver Bertelsen om aftenen til Per Okkels, at hun 'har også lyst til at nikke medierne en skalle'.

Okkels svarer: 'Røvhuller'.

- Jeg fik mange af dem (sms'er). Der skulle ikke meget medieomtale til, før Statsministeriets så det som et kæmpe problem, forklarer Per Okkels.

Per Okkels erklærer i øvrigt i Minkkommissionen, at han er uenig med Barbara Bertelsens synspunkt om, at SSI's faglige direktør Kåre Mølbak ikke udtaler sig klart nok om, at alle mink bør aflives af hensyn til folkesundheden

Okkels mener, at Mølbak så siger det så tydeligt, som det er muligt for SSI. Det er ikke SSI, der skal beslutte løsninger. Det er politikernes opgave, forklarer han.