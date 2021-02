Beskidt debat: Min straffeattest er ren

OPDATERET 15.56 MED INGER STØJBERGS ANGREB PÅ ROSA LUND.

Der bliver kastet med vellagret mudder under debatten, som ender ud i en vedtagelse af en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Pernille Vermund (NB) mener, at Enhedslisten og Rosa Lund ikke komme for højt på den juridiske hest over for den tidligere minister.

For at understrege sin pointe hiver Pernille Vermund et gammelt citat fra Rosa Lund frem fra arkivet.

- Det er lidt svært at svare på, om jeg vil gøre noget ulovligt igen. Det kommer an på sagen. Hvis der er mennesker der bliver uretfærdigt behandlet f.eks. asylansøgere, så kan det være nødvendigt at bryde loven, citerede Pernille Vermund Rosa Lund for at have sagt til MetroXpress.

Støjbergs stikpille Da Inger Støjberg indtog talerstolen skød hun også løs på Rosa Lund og hendes fortid. - Fru Rosa Lund har mere erfaring som tiltalt end som højesteretsdommer. Inger Støjbergs savle kom, efter Rosa Lund havde afkrævet hende svar på, om ikke ministre har en særlig forpligtigelse til at holde loven.

Støjberg og Vermund taler tingene igennem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Angreb på DF-medlemmer

Ekstra Bladet kan verificere, at citatet er korrekt.

Rosa Lund blev i 2007 taget af politiet under en aktion i det københavnske Nordvestkvarter, hvor hun deltog i besættelsen af et hus.

Rosa Lund understregede som kort modsvar, at hun ikke længere er af den holdning, at lovbrud kan blive nødvendigt.

Løsgænger og leder af grupperingen Frie Grønne Sikandar Siddique forsøger straks at komme Rosa Lund til undsætning. Og han retter kanonen mod Dansk Folkeparti - selvom Pernielle Vermund jo er formand for Nye Borgerlige.

- Det er ærgerligt, at man angriber fru. Rosa Lund personligt. Især når Dansk Folkepartis medlemmer ikke samtidig nævner de mange lovovertrædelser, straffelovsovertrædelser de selv har på deres cv.

- Jeg tror faktisk er Dansk Folkeparti er det parti, der har allerflest straffelovsovertrædelser, i hvert fald blandt deres folkevalgte. Det skal også nævnes, mens man nævner den sag med Rosa Lund. Det ville i hvert fald klæde Dansk Folkeparti, siger han.

Rosa Lund forsikrer, at hendes straffeattest er ren. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Formanden kalder til orden

Herefter spredte sig en summende uro blandt de fremmødte medlemmer af Folketinget, som i altovervejende grad tæller borgerlige politikere.

Derfor forsøger formand Henrik Dam Kristensen at dæmpe gemytterne.

- Jeg henstiller til at vi får holdt den her debat inden for rammerne. At vi ikke beskylder hinanden for alt muligt, siger han.

Rosa Lund fik det sidste ord i udvekslingen:

- Det er tydeligt, at det ikke er Enhedslistens 13 folketingsmedlemmer, som sætter standarden for, hvordan man opfører sig her i Folketingssalen.

- Jeg vil minde tingets medlemmer om, at vi i Danmark ikke er straffet for altid. Jeg kan oplyse om, at jeg blev dømt for ulovlig indtrængen i 2007. Jeg fik en bøde. Den har jeg betalt. Pletten står ikke længere på min straffeattest, siger hun.