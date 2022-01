Beskidt krig til det sidste

Et papir fra 2019 får nu igen konflikten mellem to DF-formandskandidater til at blusse op i en beskidt krig med påstande om løgn og snigløb

Krigen mellem Team Messerschmidt og Team Martin Henriksen går ind i sin afgørende fase med to dage til formandsvalget.

Og beskyldningerne flyver gennem den iskolde luft i det to lejre, mens krigen bliver mere og mere beskidt. Nu er det et centralt arbejdspapir fra 2019, der kaster mere benzin på det brændende DF-bål.

Arbejdspapiret skulle være en af hovedårsagerne til, at stemningen mellem de to formandskandidater er lige så dårlig som DF's meningsmålinger. Hele episoden startede efter Dansk Folkepartis katastrofale folketingsvalg i 2019, hvor DF gik tilbage med 12,4 procent. Det fik partiet til at lave en arbejdsgruppe, der skulle udvikle DF-politik. Her sad blandt andre Martin Henriksen, Morten Messerschmidt og Katrine Winkel Holm.

Torsdag beskrev Berlingske, hvordan gruppen udarbejdede et arbejdspapir, hvor et af punkterne efter sigende var, at Danmark skulle træde af Europarådet. Det meldte Martin Henriksen ud, og så blev han hurtigt sat på plads af Morten Messerschmidt og resten af DF-toppen.

- Det med at træde ud af Europarådet må du tale med Martin Henriksen om. Det er mig, der er ordfører på området. Jeg mener, vi kan gøre meget inden for Europarådets rammer, sagde Morten Messerschmidt dengang og undrede sig over, at Henriksen gik imod partilinjen.

Ifølge Katrine Winkel Holm står det sort på hvidt på papiret, at det var Dansk Folkepartis politik på området. Et papir, som Morten Messerschmidt selv havde været med til at lave.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger var årsagen til, at Morten Messerschmidt blev sur, at Martin Henriksen angiveligt skulle have snigløbet Messerschmidt og co.. Det skulle efter sigende være sket ved, at Martin Henriksen på egen hånd havde skrevet afsnittet om udmeldelsen af Europarådet og sendt det til gruppen. Uden Messerschmidt vidste det.

Over for Ekstra Bladet afviser Morten Messerschmidt at kommentere sagen.

'Det er værre, at du beskylder mig for ikke at kunne min Bamse, skriver han til Ekstra Bladet med henvisning til sin Bamse-brøler i 'Genstart', som du kan læse mere om her.

Da Dansk Folkeparti søndag holdt debat mellem formandkandidaterne, gik bølgerne højt mellem Henriksen og Messerschmidt, da det kom til DF's arbejdsgruppe og menneskerettighedskonventionerne.

Henriksen afviser

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med Martin Henriksen, der klart afviser, at han skulle have tilføjet noget uden de andres accept.

- Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Vi har brugt en del tid og rigtig mange timer på det her. Vi har gennemgået hvert punkt. Også med Messerschmidt. Og vi har været meget præcise med hvert punkt. Efterfølgende har det været forbi flere centrale aktører i folketingsgruppen, inden det blev sendt ud, så jeg var sikker på, at jeg havde rygdækning.

- Der bliver sagt så mange mærkelige ting i den her tid, så folk må næsten tro på, hvad de vil, siger Martin Henriksen og tilføjer, at hvis han havde gjort den slags, ville det ramme ham som en boomerang, da reaktionen fra folketingsgruppen ville komme prompte.

- Jeg tror ikke, at der er forskellige opfattelser af, hvad der er sket. Jeg tror bare, at der er forskellige interesser, der så tilsidesætter, hvad der rent faktisk er op og ned, fordi det ikke passer ind i bestemte fortællinger, siger Martin Henriksen.

Heftig debat

Ekstra Bladet har talt med Katrine Winkel Holm, der ikke ønsker at uddybe sin tekst på Facebook. Årsagen til, at hun overhovedet har blandet sig i formandskampen, er den dialog, som Henriksen og Messerschmidt havde søndag.

Her diskuterer de to kamphaner arbejdet i faggruppen, og så henviser Martin Henriksen til, at Morten Messerschmidt løb fra den aftale, som de havde indgået.

- Du gik ud i pressen og sagde, at Dansk Folkepartis politik var noget helt andet end det, vi lige havde siddet og aftalt. Sådan noget skal vi væk fra, sagde Martin Henriksen.

- Det passer simpelthen ikke, svarede Morten Messerschmidt.

