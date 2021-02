Beskyldes for at digte: 'Luk, dig gider jeg ikke tale med'

Trine Bramsen beskyldes for at opdigte citat om interview-skandale

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er kommet under beskyldning for at opdigte en bemærkning, som en journalist fra Ritzaus Bureau ifølge hende fyrede af under et skandaliseret dobbelt-interview med Bramsen og den nytiltrådte forsvarschef Flemming Lentfer. Det skriver TV2.

På et samråd i går forsvarede Trine Bramsen, at hun undervejs i interviewet blev sur på Ritzau-journalisten Thomas Hee, som på Forsvarsministeriets insisteren skulle interviewe de to sammen, selvom han havde bedt om et solo-interview med Flemming Lentfer.

- Da pågældende journalist møder op på mit kontor, siger han noget i retning af: 'Luk, dig gider jeg ikke tale med', sagde Trine Bramsen på gårsdagens samråd om det opsigtsvækkende interview, som først blev beskrevet i forsvarsmediet Olfi.

Kræver respekt

Senere forklarede socialdemokraten, at journalisten ifølge hende opførte sig både 'uvornt' og 'ubehøvlet'.

- Hvis man møder op på mit kontor, får en halv time af min tid og taler ubehøvlet til mig og mine medarbejdere, så bliver det påpeget. Det kommer det også til at blive i fremtiden. Man har at opføre sig ordentligt og respektere hinanden, siger Trine Bramsen undervejs på samrådet.

Passer ikke

Men den opsigtsvækkende anklage mod Ritzaus journalist holder ikke ifølge journalistens overordnede, ansvarshavende chefredaktør Lars Vesterløkke.

'Jeg har lyttet optagelsen af interviewet igennem, og Ritzaus journalist er hverken 'ubehøvlet' eller 'uvorn' over for ministeren eller forsvarschefen. Og jeg kan afvise, at journalisten på noget tidspunkt siger: 'Luk, dig gider jeg ikke snakke med' eller noget, der minder om det', skriver Lars Vesterløkke til TV2 om sagen.

Hjemsendt tidligere departementschef får ny stilling

Kuer forsvarschefen

Trine Bramsen er fredag morgen kommet under heftig beskydning fra sine egne medarbejdere i Forsvaret. Det sker i en artikel i Berlingske, som har talt med en lang række tidligere og nuværende ansatte i forskellige grene af Forsvaret.

Kritikken går på, at Trine Bramsen har undermineret sin nytiltrådte forsvarschef ved at mandsopdække ham under tiltrædelsesinterviewet med Ritzau. Samtidig har hun kaldt forsvarschefen Flemming Lentfer for en 'styrelseschef', hvilket ifølge insiderne i Forsvaret decideret skadeligt for den autoritet Forsvarets øverste forvaltningsmæssige boss skal besidde:

- Jeg kan nævne adskillige tidligere forsvarschefer, som ikke havde fundet sig i dette her. Man kan grine lidt af, at forsvarschefen bliver kuet af ministeren. Men det betyder altså noget for den soldat, der skal gå i krig på hans ordre, siger den pensionerede oberst Eigil Schjønning, der har været brigadechef, bland andet.