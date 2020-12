Beslaglægger 900.000 hos Britta

Bagmandspolitiet (SØIK) har fået grønt lys til at beslaglægge svindeldømte Britta Nielsens to private pensionsopsparinger i Nordea.

Det fremgår af en kendelse, som Københavns Byret har afsagt i dag kl. 13.

SØIK-anklager Stig Paulsen har oplyst til Ekstra Bladet, at opsparingen på Britta Nielsens to private pensionskonti udgør cirka 900.000 kroner, fordelt på værdipapirer og kontanter.

Ifølge byrettens kendelse skal de beslaglagte penge bruges på at dække straffesagens omkostninger på 625.000 kroner – og et eventuelt restbeløb skal konfiskeres.

Anklagemyndigheden havde ellers sovet i timen under straffesagen mod Britta Nielsen, der i februar fik 6,5 års fængsel for årtiers svindel mod Socialstyrelsen.

Bagmandspolitiet fik medhold i byretten til at beslaglægge Britta Nielsens to private pensioner, som ellers blev glemt i straffesagen. Foto: Ole Steen

Her 'glemte' SØIK at kræve Britta Nielsens private kapital- og ratepensioner beslaglagt som en del af dommen, hvor den 66-årige svindlerske blev dømt til at få konfiskeret 113 millioner kroner.

Det er dog kun lykkedes for kurator Boris Frederiksen fra kammeradvokaten at ryste cirka fem millioner kroner ud af Britta Nielsens konkursbo.

Pensionsopsparinger er som hovedregel kreditorbeskyttede – og derfor måtte SØIK i sidste uge bede byretten om en kendelse, der gør det muligt at beslaglægge de to pensionskonti.

Ifølge SØIK-anklager Stig Paulsen stammer pengene helt eller delvist fra kriminelle handlinger - og bør derfor beslaglægges og altså bruges til at dække sagsomkostninger på 625.000 kroner. Resten bør gå til at dække det dybe hul på 113 millioner kroner, som Britta Nielsen er dømt til at få konfiskeret.

Ny runde i landsretten

Britta Nielsens advokat, Jan Schneider, vil kræve dagens kendelse afprøvet i Østre Landsret - og om nødvendigt højesteret. Han mener, at der har været tale om helt normale indbetalinger til pension.

- Vi kærer det til landsretten med det samme og forventer, at landsretten træffer afgørelse efter nytår. Kendelsen betyder reelt, at kreditorbeskyttelsen på pensioner ophæves på alle, der dømmes for økonomisk kriminalitet. Det mener jeg ikke er hensigten med loven, oplyser han til Ekstra Bladet.

- Derfor er det også et spørgsmål, jeg er klar til at forfølge videre til højesteret, da det kan få betydning i en lang række sager, siger han.

