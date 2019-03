Bestyrelsesmedlem stemte på sig selv 3000 gange: - Lugter af nepotisme

Vicedirektør i boligadministrationsselskabet KAB Flemming Strøm fik næstflest stemmer ved forbrugervalget til bestyrelsen i elnet-selskabet Radius, men det var ikke støtten fra tillidsfulde borgere, der sikrede ham et sæde i bestyrelsen.

I stedet benyttede han nemlig målernumre fra fællesmålere i KAB's almene boliger til at sikre stemmer til sig selv, skriver DR.

Flemming Strøm kom ind med 3500 stemmer, kun overgået af Enhedslistens Pelle Dragsted, der fik 9000.

Af de 3500 er cirka 3000 stemmer blevet indsamlet ved denne metode, bekræfter KAB over for DR

Adgang til tusindvis af målernumre

Flemming Strøm havde adgang til de tusindvis af målernumre i kraft af sit virke som vicedirektør i KAB, der med sine 60.000 boliger i Hovedstadsregionen er landets største administrationsselskab for almene boliger.

DR skriver, at Flemming Strøm fik udleveret lister med fællesmålernumre fra KAB's tekniske afdeling, hvorefter han fik kontorpersonalet til at stemme på sig med målernumrene på Radius' hjemmeside.

Det må undersøges

Kommunalbestyrelsesmedlem for SF i Brøndby Kommune Vagn Kjær-Hansen fik fjerdeflest stemmer ved valget, hvor tre nye forbrugerrepræsentanter var på valg, og han kom derfor ikke ind i Radius' bestyrelse.

- Det er helt okay, at der sidder en repræsentant for almene boliger i Radius' bestyrelse. Det er en stor kundegruppe, så det har jeg ikke noget imod. Men jeg vil sige, at hvis han er kommet ind med nogle stemmer, som ikke er hans, så må det undersøges. Jeg har derfor bedt om, at sagen kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde i Radius 4. april, siger han til Ekstra Bladet.

Vagn Kjær-Hansen stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt KAB havde lov til at bruge beboernes stemme uden deres samtykke.

- Når man gik ind og stemte til det her valg, var man inde og udfylde en formular på hjemmesiden, hvor man bekræftede, at man havde lov til at stemme. Der kan man så diskutere, hvorvidt han havde det som vicedirektør i KAB. Flere i boligforeningerne har allerede kritiseret det, og det må tolkes, som om han ikke havde samtykke fra alle beboerforeninger, siger han.

Det er udemokratisk, at man bruger nogle menneskers stemmer uden at spørge dem, siger Pelle Dragsted (EL). Foto: Nanna Navntoft/Ritzau Scanpix

'Det lugter af nepotisme'

Enhedslistens Pelle Dragsted, der med 9000 stemmer blev bestyrelsesvalgets absolutte vinder, forholder sig meget kritisk til måden, Flemming Strøm er blevet valgt ind på.

- Ud fra de oplysninger, der har været fremme i medierne, så lyder det i mine ører, som om man har misbrugt de her stemmer. Man har brugt målernumre til at få valgt en ansat fra KAB, uden at spørge medlemmerne, om de gerne ville have ham ind, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Den almene boligforening er jo et demokratisk projekt, og derfor er det utroligt vigtigt, at det er beboerne, som bestemmer, hvordan deres stemmer skal bruges. Det er udemokratisk, at man bruger nogle menneskers stemmer uden at spørge dem, og det lugter af neoptisme, siger folketingsmedlemmet fra Enhedslisten, der har tænkt sig at rejse emnet i Radius' bestyrelse på det kommende møde.

Stor tillid til Strøm

Formanden for Lyngby Boligselskab, som administreres af KAB, kan godt forstå kritikken af måden, hvorpå Flemming Strøm er blevet valgt ind i Radius' bestyrelse.

Han glæder sig dog alligevel over, at boligorganisationerne i KAB-fællesskabet for fremtiden vil blive repræsenteret i bestyrelsen i det sjællandske elnetselskab.

- Man burde nok have kontaktet bestyrelserne, inden man benyttede beboernes stemmer, men jeg er godt tilfreds med, at Flemming Strøm nu er blevet valgt ind, for han er også en person, vi har stor tillid til, siger Kaj Eliasen og tilføjer:

- De kommer næppe til at gøre noget sådan i fremtiden, tror jeg, og det understreger KAB jo også i en skrivelse på hjemmesiden, siger han.

Burde have sendt en mail

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Flemming Strøm, men i en pressemeddelelse på KAB's hjemmeside indrømmer han, at man burde have orienteret bestyrelserne rundt om i boligforeningerne, inden man brugte beboernes stemmer uden deres vidende.

'Min intention er – og har hele tiden været – at varetage beboernes interesse i et selskab, der er leverandør til rigtigt mange af boligorganisationerne i KAB-fællesskabet. Men en mail til organisationsbestyrelserne ville have sikret et klarere mandat.'

