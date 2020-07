Bevæget Lykketoft: Lone vidste det var tid

Lone Dybkjær vidste, tiden var ved at rinde ud, da hun holdt sin 80-års fødselsdag i haven to måneder før sin død, fortæller Mogens Lykketoft

Kræften gik kun én vej - den forkerte - men midt i en sort tid kom der alligevel et lille lysglimt.

Lone Dybkjær kunne fejre sin 80-års fødselsdag med familien i slutningen af maj. Omkring to måneder senere - 20. juli - gik den tidligere miljøminister og medlem af EU-Parlamentet for de radikale bort efter længere tids kræftsygdom.

Allerede på den runde fødselsdag, som blev holdt i haven i Tisvilde i Nordsjælland, vidste Lone Dybkjær, at hun snart skulle dø, fortæller den tidligere formand for Socialdemokratiet og Folketinget, Mogens Lykketoft.

- Lone vidste selv, at det var på det allersidste, siger Mogens Lykketoft.

Han var sammen med sin kone, Mette Holm, med til fejringen af Lone Dybkjær i haven, som han beskriver som 'bevægende'.

Lone Dybkjærs mand, Poul Nyrup Rasmussen, kalder fødselsdagen et mirakel.

- At hun nåede at fejre sin 80-års fødselsdag var et lille mirakel, siger Poul Nyrup Rasmussen i en skriftlig kommentar.

- Lone elskede livet og holdt tappert ud til det sidste, fortæller den tidligere statsminister.

Lykke og sorg

Lone Dybkjær blev første gang medlem af Folketinget i 1973 og var siden aktiv i dansk politik i forskellige roller. Først blev det til fire år, inden hun i 1979 kom i Folketinget igen.

Her sad hun til 1994, hvor hun blev valgt til EU-Parlamentet som det første medlem for de radikale.

Mogens Lykketoft har kendt Lone Dybkjær i mere end 35 år, og han siger derfor farvel til 'en nær ven'.

- Vore tanker går til Poul, Lones datter Mette og den øvrige familie. Det er et stort menneske, der ikke er hos os mere, siger Mogens Lykketoft.

Lone Dybkjær blev gift med den daværende socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen i 1994, og i den sidste tid var det ægtemanden, som hjalp hende gennem dagene.

- Hun er og var min elskede, og jeg er så taknemmelig over det liv, vi sammen har haft, siger Poul Nyrup Rasmussen.

- Med de store sorger, men også de største og lykkeligste øjeblikke. For hende og mig var kærligheden det største, fortæller han.

Grænseløs kærlighed

De to byttede scene i 2004, da Lone Dybkjær vendte hjem til dansk politik og Folketinget, samtidig med at Poul Nyrup Rasmussen blev valgt til EU-Parlamentet.

Frem til 2011 var Lone Dybkjær medlem af Folketinget. Samme år fik hun konstateret kræft.

Og to år senere mistede hun en af sine to døtre, som hun havde fra sit første ægteskab.

- Lones kærlighed til vor lille familie, datter, svigersøn og to børnebørn var grænseløs, siger Poul Nyrup Rasmussen.

Fakta om Lone Dybkjær Født: 23. maj 1940 på Frederiksberg. Hed oprindelig Vincents. Død: 20. juli 2020. Hun blev 80 år. Uddannet: Ingeniør fra DTH/Polyteknisk Læreanstalt - Nu: Det Tekniske Universitet. Politik: Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre 1973-1977, 1979-1994, 2005-2011. Sluttede som folketingsmedlem i 2011. Gift: Ib Dybkjær 1964-80 og siden 1994 Poul Nyrup Rasmussen. Børn: Lotte (afdød) og Mette. Minister: Miljøminister i KVR-regeringen 1988–90. Sammen med Aase Olesen den første kvindelige radikale minister. EU: Medlem af Europa-Parlamentet 1994-2004. Vis mere Luk

Jeg lever forfra

Lone Dybkjær har åbent fortalt om sit sygdomsforløb, hvor chancen for helbredelse langsomt ebbede ud.

Parret kunne dog fejre 25-års bryllupsdag på Mallorca med hele familien sidste år.

Og så fik hun også sin egen runde fødselsdag med. Lone Dybkjær levede, indtil hun ikke gjorde det mere.

- Jeg lever forfra, og det fortsætter jeg med at gøre, så længe det varer, sagde hun til Se og Hør i marts i år.

