Beviserne tårner sig op: Underskrifter skader Messerschmidt

Efter en stille første retsdag strammede anklagemyndigheden torsdag grebet om Morten Messerschmidt.

Gang på gang hev de to anklagere beviser frem, som undergraver DF-næstformandens forklaring.

Morten Messerschmidt påstår hårdnakket, at sommergruppemødet i Skagen i 2015, som er sagens omdrejningspunkt, var et fællesarrangement mellem DF og hans daværende europæiske parti Meld.

Derfor var det ifølge ham helt i orden, at partiet modtog godt 98.000 støttekroner fra EU.

Anklagemyndigheden er dog af en ganske anden opfattelse og har derfor tiltalt Morten Messerschmidt for svig med EU-midler. Man må nemlig ikke bruge EU-penge til nationale partiers aktiviteter.

Læste det ikke

Som bevis fremførte de to anklagere flere eksempler, hvor Morten Messerschmidt har underskrevet dokumenter, hvor mødet i Skagen bliver fremstillet som et arrangement ene og alene gennemført af Meld.

Mest ondt gjorde Melds årsrapport for 2015, hvor Morten Messerschmidt som formand har underskrevet hver enkelt side med sine initialer, MM.

Morten Messerschmidt afviser dog, at han læste årsrapporten. I retten viste han dommeren og de øvrige tilhørere, hvordan han bladrede igennem siderne, hurtigere end han kunne nå at læse dem. Men dog i et tempo, så han kunne sætte bogstaverne MM på hver enkelt side.

Men årsrapporten er slet ikke eneste gang, at Morten Messerschmidt med sin underskrift har sagt god for, at sommergruppemødet i virkeligheden var et EU-seminar for Melds medlemmer - selvom der kun var danskere til stede.

Han underskrev også et såkaldt aktivitetsforslag, en godkendelse af betaling samt den famøse falske kontrakt, hvor Jeanie Nørhave fejlagtigt skrev under som hotelchef.

Sidste side af den falske kontrakt mellem Color Hotel og Meld, som fejlagtigt blev underskrevet af DF's personalechef, Jeanie Nørhave. Et forhold Messerschmidt er tiltalt for dokumentfalsk for. Hverken Nørhave eller Morten Messerschmidt læste dens indhold, inden de skrev under, forklarede de i retten. Nørhave fastslog torsdag sågar, at datoen på kontrakten også er falsk. 25. maj 2015 var anden pinsedag, en helligdag, hvor hun med sikkerhed ikke underskrev noget som helst på DF's kontorer på Christiansborg.

Morten Messerschmidt har desuden deltaget i en mailudveksling, hvor et falsk program for det påståede EU-seminar optrådte.

- Man kan sagtens finde dokumenter, der beskriver tingene, sådan som anklageren gerne vil have det til at se ud, erkendte Morten Messerschmidt.

Han mener dog, at anklagemyndigheden overdriver betydningen af de mange beviser. Den gennemgående melodi i hans forklaring er, at der er sket fejl grundet travlhed og arbejdsbyrde.

- Hvis jeg havde bemærket noget, så havde jeg nok gjort noget, inden revisionen og pressen begynder at interessere sig nidkært for Meld. Hvis jeg havde nogen erindring om, at der var en fejl, så kunne jeg bare have rettet det. Der er ikke noget falsk i det, sagde han blandt andet.

At mødet i Skagen reelt var DF's sommergruppemøde erkender Morten Messerschmidt. Men han fastholder, at der undervejs blev diskuteret så meget EU, at det berettigede til støtten.

Messerschmidt har skiftet forklaring om DF's sommergruppemøde. Nu er Meld-konferencen afholdt sammen med DF. Sådan var forklaringen ikke tidligere. Foto/grafik: Ernst van Norde/Mikkel Bech-Hansen

Sabel-vin

Color Hotel Skagen blev da også bedt om at udfærdige et program for et EU-seminar. Heri lød det blandt andet, at der skulle åbnes mousserende vin med sabel på Grenen. Programmet blev aldrig til virkelighed, hvilket ifølge Morten Messerschmidt er ganske naturligt, fordi dagsordner til politiske møder ændres helt op til deres afholdelse.

Igen torsdag var der til tider elendig stemning i retten. På et tidspunkt fik dommeren nok af Morten Messerschmidts velkendte talegaver.

- Vi har syv dage at gøre godt med. Politikere har fire år. Så lad os prøve at .., sagde han og gestikulerede med hænderne, at Morten Messerschmidt fattede sig i korthed.

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig. Han ville ikke udtale sig efter dagens retsmøde.

Ekstra Bladets reportage fra første retsdag kan læses her.

Allerede i november 2015 kunne Ekstra Bladet afsløre, at DF havde brugt EU-midler på sommergruppemødet. Den artikel kan du læse her.