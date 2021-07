Bibelstærke Esben Lunde scorer nyt job

Tidligere Venstre-minister bliver direktør for 'for tro og bæredygtighed'. Skal bringe klimakrisens budskab ud til klodens religiøse masser

Venstres tidligere minister for uddannelse, miljø- og fødevarer Esben Lunde Larsen rykker med et nyt job op på karriestigen hos den amerikanske tænketank, World Resources Institute.

Efter nogle turbulente år forlod han i 2018 dansk politik for at flytte til Washington. Her blev han såkaldt fellow hos tænketanken, hvor en af arbejdsopgaverne har været bekæmpelse af madspild.

Men nu er Esben Lunde blevet forfremmet til direktør for tænketankens nye satsning ’tro og bæredygtighed’, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Det betyder, at Esben Lunde fremover skal få religiøse organisationer til at tænke mere grønt. For eksempel ved at få dem til at renovere deres bygninger, så de bliver mere energivenlige – og tænke bæredygtighed ind i deres jordbesiddelser.

Tro på klimakrisen

Den tidligere V-minister fremhæver over for dagbladet, at det eksempelvis vil få stor betydning, hvis den katolske kirke gør sine 100.000 bygninger grønnere. Samtidig vil tænketanken støtte de religiøse organisationer og kirkesamfund i at sætte klimaudfordringerne på dagsordenen.

- Vi ønsker med vores forskning at få trosbaserede organisationer til at mobilisere deres milliarder af følgere, siger han til dagbladet om sit fremtidige virke.

Netop det religiøse har spillet en stor rolle for Esben Lunde. Han fik sit første helt store gennembrud i offentligheden, da det blev afsløret, at han som uddannelsesminister havde fusket med sit eget uddannelses-cv på Folketingets hjemmeside. Her fremgik det, at han var ’cand.theol., Københavns Universitet i perioden fra 2001 til 2008.’ Sandheden var dog, at fire af studieårene var foregået på en højkristen bibelskole.

Undervisningen foregik i København hos det strengt bibeltro – altså fundamentalistiske - Dansk Bibel-Institut, hvor man var i mod homo-vielser og kvindelige præster.

(artiklen fortsætter under boksen)

Få et overblik over Esben Lundes skandaler

Blev berømt for sine møgsager Cv'et

Forskerforum og Ekstra Bladet afslørede i 2015, at Esben Lunde har fusket med sit cv. På Folketingets hjemmeside skrev Esben Lunde, at han er cand.theol., Københavns Universitet, fra 2001 til 2008'. Men det passede ikke. Lunde gik i stedet på den norske Misjonshøgskolen fra 2001 til 2005. Undervisningen i København foregik vel at mærke hos den strengt bibeltro uddannelsesinstitution Dansk Bibel-Institut. Vindmøllerne

Som afsløret i Ekstra Bladet lagde Esben Lunde Larsen pres på Trafikstyrelsen i en sag, hvor hans egen far og bror havde økonomiske interesser i millionklassen. Trafikstyrelsen havde af sikkerhedsmæssige årsager vendt tommelfingeren nedad til at opføre 25 kæmpe vindmøller i nærheden af Stauning Lufthavns landingsbane. Lunde indkaldte den daværende transportminister Magnus Heunicke (S) i samråd i sagen – uden at nævne noget om sin far og brors økonomiske interesser i sagen. Fætteren

Ekstra Bladet har desuden afsløret, at Esben Lunde Larsen har besøgt og lovprist virksomheden Give Stålspær med bevingede ord under et ministerbesøg. Fabrikkens ene ejer, Torben Larsen, er Esben Lunde Larsens fætter på faderens side. Og det nævnte Esben Lunde heller ikke med et ord. Plagiat

Esben Lunde Larsen kom i store vanskeligheder på baggrund af en sag om sin ph.d.-afhandling. Ekstra Bladet har afdækket, hvordan afhandlingen indeholdt en række tilfælde af plagiat. Senere afgjorde Praksisudvalget på KU, at ministeren ikke havde handlet i strid med god, videnskabelig praksis. Talte usandt

Esben Lunde Larsen fik en en næse af Folketinget, der var så stor, at den mindede om en blodtud oven på sagen om kvotekonger i dansk fiskeri. Et flertal i Folketinget mente ikke, at ministeren har orienteret partierne godt nok om mulighederne for at dæmme op for kvotekongerne. Misbrug af embedsmænd

Berlingske afslørede i 2017, at Esben Lunde Larsens embedsmænd havde lagt en politisk plan for, hvordan ministeren kunne overtage kontrollen med den nye fiskerilov, der var vedtaget af et flertal uden om regeringen. Strid med DF

Senere følte DF’s fiskeriordfører Ib Poulsen sig ’latterliggjort’ af ministeren, hvilket førte til, at DF’eren forlod et møde i vrede. Sagen handlede om, at Esben Lunde lod kvotekongerne slippe for billigt på bekostning af de små fiskere i en ny model for indbetaling til bedre arbejdsmiljø i fiskeribranchen, lød det fra Dansk Folkeparti. Vis mere Vis mindre

Pavelig rådgiver

Under coronakrisen har Esben Lunde på vegne af World Resources Institute, ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern, også siddet i Vatikanets særlige corona-kommission. Her var formålet at rådgive om, hvordan den katolske kirke kunne hjælpe med at håndtere sundhedskrisen, som har ramt fattige over hele verden hårdt. Det foregik ifølge dagbladet via ugentlige videomøder med folk fra Vatikanet.

Tænketanken World Resources Institute er stiftet af en amerikansk rigmand - men modtager betydelig finansiering fra Europa. Store bidragsydere er især Danmark, Sverige og Holland, oplyser tænketanken.