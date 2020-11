Biden frygter mange flere coronadøde uden Trump-samarbejde

Demokraternes Joe Biden advarer om, at mange flere amerikanere kommer til at dø af covid-19, hvis præsident Donald Trump ikke snart stopper med at blokere for overgangsarbejdet til Det Hvide Hus.

Det siger Biden mandag på et pressemøde i Wilmington, Delaware, ifølge nyhedsbureauet AFP.

På mødet udtrykker USA's kommende præsident sin frustration over, at Trump indtil nu har nægtet at samarbejde med Bidens hold om overdragelsen af nøglerne til præsidentembedet.

- Flere mennesker kommer formentlig til at dø, hvis vi ikke begynder at koordinere, siger Biden og tilføjer:

- Hvis vi er nødt til at vente indtil 20. januar (dagen hvor Biden bliver indsat som præsident, red.) med at begynde at planlægge, så kommer vi halvanden måned bagud, siger han.

Præsident Donald Trump har indtil videre nægtet at anerkende Biden som sejrherre, efter at demokraten 7. november blev udråbt som vinder af præsidentvalget.

Samtidig har coronapandemien taget fart i USA igen. Den seneste uge har landet således registreret over en million nye smittetilfælde, og antallet coronarelaterede dødsfald er også begyndt at stige igen.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er der i USA en voksende bekymring for, at Trump ikke vil samarbejde med Biden, mens hans administration også er mere og mere fraværende i forhold til arbejdet med at inddæmme smittespredningen.

USA's øverste virusekspert, Anthony Fauci, opfordrede søndag Trump til at arbejde sammen med Biden om pandemien i et interview med CNN.

Her afslørede Fauci også, at Trump i månedsvis ikke har deltaget i møder i den arbejdsgruppe, som Det Hvide Hus har nedsat for at bekæmpe pandemien.

Joe Biden siger mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Trumps opførsel siden valget har været decideret pinlig.

- Jeg synes, at det er mere pinligt for nationen, end det er et problem for mig i forhold til at komme i gang med arbejdet, siger han.