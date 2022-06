Biden har med underskrift gjort historisk våbenstramning til lov

Præsident Joe Biden har lørdag underskrevet en lov, der begrænser adgangen til våben.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Selv om denne lov ikke indeholder alt, jeg ønsker, så rummer den tiltag, som jeg længe har ønsket, og som vil redde liv, siger han i Det Hvide Hus.

Med Bidens underskrift kan lovforslaget nu træde i kraft.

Repræsentanternes Hus, som er det ene af den amerikanske Kongres' to kamre, godkendte fredag lovforslaget.

Godkendelsen kom, efter at lovforslaget blev blåstemplet af Kongressens andet kammer, Senatet, torsdag.

Det er første gang i 28 år, at en større ændring af våbenlovgivningen har fået de nødvendige stemmer i Senatet.

Lovforslaget omfatter blandt andet skrappere baggrundstjek af personer, som er dømt for vold i hjemmet, eller som i deres ungdom er dømt for forbrydelser af en vis karakter.

Desuden er der føderal støtte til, at de enkelte delstater kan indføre love, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes at være til fare for sig selv eller andre.

Det blev stemt igennem af 234 af medlemmerne af Repræsentanternes Hus. 14 af dem var republikanere. 193 stemte imod forslaget.

Den demokratiske leder i Senatet, Chuck Schumer, har tidligere udtalt, at demokraterne ikke fik alt, hvad de bad om i forhandlingerne.

Men han glæder sig alligevel over et skridt i den rigtige retning.

- Det her er ikke en kur mod alle de måder, som våbenvold påvirker vores land, men det er et længe ventet skridt i den rigtige retning, sagde han, da Senatet stemte om lovforslaget.

USA har haft fokus på våbenlove i kølvandet på en række masseskyderier.

Den 24. maj blev 19 børn og to lærere dræbt i et skoleskyderi i Uvalde i Texas.

Drabene blev begået af en 18-årig mand, som få dage forinden på lovlig vis havde købt to militærlignende rifler samt 375 patroner.

I intet andet velstående land begås der så mange drab med våben som i USA.

Årligt er der ifølge Bloomberg News næsten fire af den slags drab per 100.000 indbyggere i USA.

Nummer to på listen er Cypern med 0,6 drab, mens der i Danmark er 0,14 drab per 100.000 indbyggere.