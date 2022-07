Biden indleder følsomt besøg med fist bump

USA's præsident, Joe Biden, er fredag ankommet til Saudi-Arabien. Billeder på saudiarabisk tv viser Biden hilse på landets kronprins, Mohammed bin Salman, der tager imod præsidenten i et palads i kystbyen Jeddah.

Det skriver Reuters og AFP.

De to mænd hilste på hinanden ved at støde deres knyttede næver sammen i et såkaldt 'fist bump', viser tv-billederne.

Kort efter hilste præsidenten på Saudi-Arabiens 86-årige kong Salman med et håndtryk, skriver medier i landet.

Besøget er omstridt, og der vil blive lagt mærke til både kropssprog og tone i forbindelse med mødet mellem Biden og kronprinsen, der også er kendt under navnet MbS.

Det Hvide Hus har forud for besøget sagt, at Biden vil forsøge at begrænse den direkte kontakt - såsom håndtryk - under sit besøg i Israel og Saudi-Arabien. Begrundelsen var risiko for coronasmitte, lød det fra Det Hvide Hus.

Præsidenten har dog trykket adskillige hænder under sit besøg i Israel, som han forlod tidligere fredag.

Bin Salman har været genstand for skarp kritik fra Biden på grund af kronprinsens formodede rolle i drabet på den kritiske journalist Jamal Khashoggi i 2018.

Præsidenten har betegnet Saudi-Arabien som en paria, efter at USA's efterretningstjenester konkluderede, at Mohammed bin Salman godkendte drabet på journalisten.

Under Bidens besøg er det ventet, at han blandt andet skal tale om menneskerettigheder.

Han er fløjet direkte fra Israel til Saudi-Arabien, der er sidste stop på hans besøg i Mellemøsten.