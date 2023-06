Biden kalder Xi en diktator dagen efter Blinkens vigtige møde

USA's præsident, Joe Biden, henviser til den kinesiske præsident, Xi Jinping, som en 'diktator'.

Udtalelsen falder tirsdag lokal tid ved et fundraiser-arrangement i den amerikanske delstat Californien - dagen efter at USA's udenrigsminister, Antony Blinken, mødtes med Xi i den kinesiske hovedstad, Beijing.

Formålet med Blinkens tur til Kina var at lette spændingerne mellem de to lande.

Under arrangementet i Californien fortæller Biden, at Xi var meget flov, da en kinesisk ballon for nylig blev blæst ud af kurs over USA.

- Årsagen til, at Xi Jinping blev meget oprevet, da jeg skød ballonen fyldt med spionudstyr ned, var, at han ikke vidste, at den befandt sig der, siger Biden.

- Det er meget pinligt for diktatorer, når de ikke ved, hvad der foregår. Det var ikke meningen, at den (ballonen, red.) skulle have været, hvor den var. Den var blæst ud af kurs, tilføjer han.

I februar fløj en formodet kinesisk spionballon over USA's luftrum. Netop denne hændelse samt udveksling af besøg mellem USA og Taiwan har for nylig øget spændingerne mellem USA og Kina.

Under mandagens møde mellem Blinken og Xi blev de to enige om at stabilisere rivaliseringen mellem Washington D.C. og Beijing, så den ikke udvikler sig til en reel konflikt.

Dog lykkedes det ikke de to at nå frem til nogen større gennembrud under det 40 minutter lange møde.

Blinkens tur til Kina er det mest højtstående amerikanske besøg, mens Joe Biden har været amerikansk præsident.

Det var første gang i fem år, at en udenrigsminister fra USA besøgte Kina.

Biden sagde selv mandag, at han mener, at forholdet mellem de to lande er på rette vej, ligesom at han indikerede, at der var blevet gjort fremskridt under Blinkens besøg.