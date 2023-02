Biden og Lula vil gå sammen om at forsvare demokratiet

Den amerikanske demokratiske præsident, Joe Biden, og den brasilianske præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, har mødtes fredag.

Det sker for at genstarte relationen, efter at de to lande begge har fået nye ledere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I valgperioderne inden har henholdsvis Donald Trump siddet på magten i USA, mens Jair Bolsonaro har ledet Brasilien.

Biden og Lula mødtes sen aften i Det Hvide Hus i Washington i USA. De begyndte med at fortælle pressen om de mærkesager, de mener at have til fælles:

Begge præsidenter vil bekæmpe klimaforandringer og beskytte demokratiet mod autoritære principper.

- Vi skal blive ved med at forsvare demokratiet og vores demokratiske værdier, som danner kernen af vores styrke, lød det fra Biden henvendt til Lula inden en privat samtale i Det Ovale Værelse mellem de to ledere.

Her noterede den amerikanske præsident, at de to var på 'samme side', når det kommer til 'klimakrisen'.

Fra amerikansk side lød det også, at regeringen i Washington vil arbejde på at kunne støtte en fond, der skal beskylle Amazonas-regnskoven.

Under højreorienterede Bolsonaros regeringstid, blev Brasiliens diplomatiske relationer til traditionelle allierede svækket. Bolsonaro fik dog udtalt støtte fra Donald Trump, som er republikaner.

Bolsonaro fløj til den amerikanske delstat Florida to dage, inden hans regeringsperiode sluttede 1. januar i år. Det skete, efter at han udokumenteret havde udfordret validiteten af det officielle valgresultat. Ved valget i oktober tabte han magten til Lula.

Få dage efter, at Lula officielt blev landets præsident, brød voldelige protester ud. De ledte senere til et stormløb mod flere af landets regeringsbygninger. Bag protesterne stod Bolsonaro-støtter, som ikke anerkendte det officielle valgresultat.