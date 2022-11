Biden og Xi Jinping mødes med betændt forhold som bagtæppe

Selv om Kina og USA er uenige på en lang række områder, er USA ikke på udkig efter en konflikt, når de to landes præsidenter - Joe Biden og Xi Jinping - mandag mødes for første gang i Joe Bidens præsidentperiode.

Det siger Jake Sullivan, som er sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

De to statsledere skal mødes på Bali i Indonesien inden et møde i G20-topmødet. G20 består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU.

Andreas Bøje Forsby, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), og beskæftiger sig med forholdet mellem USA og Kina, har svært ved at se, at mødet kan gøre en stor forskel på de vigtige områder.

Han mener, at den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosis besøg i Taiwan i august har været med til at forværre forholdet mellem de to lande.

- Her var kineserne ude at sige, at de slet ikke ville samarbejde med amerikanerne på nogle af de få tilbageværende områder, hvor parterne trods alt kunne finde ud af at finde fælles fodslag, siger han til Ritzau.

Han mener, at USA ser Kina som en strategisk rival. Han henviser til, at Kongressen i USA har vedtaget lovgivning, som skulle holde kineserne fra at få adgang til komplekse mikroprocessorer.

- Den erkendelse er kineserne for længst nået frem til. Derfor handler sådan nogle møder som det mandag primært om at forhindre, at nogle af alle de områder, hvor de har konflikter, risikerer at eskalere ud af kontrol, siger han.

Den mest oplagte konflikt er Taiwan. Kina betragter østaten som en del af Kina, imens Taiwan har egen regering og parlament.

Andreas Bøje Forsby mener, at der er forskel på, hvordan de to lande ser på opfattelsen af at være strategiske rivaler.

Hvor USA mener, at landene stadig skal samarbejde, hvor de kan, har Kina en anden oplevelse, vurderer han.

- Det handler både om, at de mere principielt har svært ved at samarbejde, hvis man ikke har en form for politisk tillid på det overordnede niveau, altså mellem statsledere, siger Andreas Bøje Forsby.

Men det handler også om, at Kina ikke er interesseret i at understøtte amerikanernes tilgang. Her mener forskeren, at amerikanerne gerne vil samarbejde på nogle områder, men konkurrere hårdt på alle andre.

Den kinesiske og amerikanske præsident har mødtes før, mens Joe Biden var vicepræsident for Barack Obama.

De to har også talt sammen flere gange, mens Joe Biden var præsident. Men mandag er første gang, de mødes ansigt til ansigt som præsidenter.