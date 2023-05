Biden opfordrer Kongressen til at stemme ja til aftale om gældsloft

Den amerikanske præsident, Joe Biden, opfordrer begge Kongressens kamre til at stemme aftale om at hæve gældsloftet igennem med det samme.

- Den her aftale repræsenterer et kompromis, hvilket betyder at ikke alle får det, de vil have, siger Joe Biden efter nylig indgået foreløbig aftale mellem demokrater og republikanere.

- Det er ansvaret, der følger med at regere, siger Biden.

Han kalder den foreløbige aftale et 'vigtigt skridt fremad', skriver nyhedsbureauet Reuters.

Parterne nåede frem til aftalen natten til søndag dansk tid.

Ifølge præsidenten er forhandlere nu ved at lægge sidste hånd på aftaleteksten, som herefter skal videre Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus.

Fra den republikanske leder af Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, lyder det, at aftalen er det amerikanske folk værdigt.

- Vi har stadigvæk en masse arbejde foran os, men jeg tror på, at den her foreløbige aftale er det amerikanske folk værdig, siger McCarthy ifølge Reuters.

Aftalen kommer i 11. time, efter at den amerikanske finansminister, Janet Yellen, lørdag dansk tid fortalte, at USA havde frem til 5. juni til at hæve gældsloftet, før det føderale regeringsorgan måtte gå i betalingsstop og risikere at misligholde sin statsgæld.

Præcis hvor meget gældsloftet bliver hævet vides endnu ikke. Gældsloftet er for nuværende på 31.400 milliarder dollar. Det svarer til 217.558 milliarder kroner.

Aftaleteksten ligger endnu ikke offentligt tilgængeligt, men Reuters har talt med kilder tæt på forhandlingerne, som afslører noget af indholdet.

Blandt andet skulle republikanerne have opgivet at få ændringer ført igennem på det offentlige sundhedsforsikringsprogram, som de ellers havde ønsket.