Biden overrasket over fund

Den amerikanske præsident, Joe Biden, er overrasket over, at der er blevet fundet klassificerede dokumenter hos en tænketank i Washington D.C.

Det siger han til flere journalister tirsdag efter et topmøde i Mexico City.

Det hemmelighedsstemplede materiale blev fundet af Bidens advokater den 2. november - altså to dage før midtvejsvalget i USA. Det oplyste Richard Sauber, der er særlig rådgiver for præsidenten, i en erklæring mandag.

Dokumenterne stammer fra hans tid som vicepræsident.

Den post bestred han, da Barack Obama var præsident fra 2009 til 2017.

- Folk ved, at jeg tager klassificerede dokumenter og klassificerede oplysninger alvorligt, siger Biden.

Ifølge Richard Sauber er dokumenterne blevet overleveret til USA's nationale arkiv.

Han beskrev det som 'et lille antal dokumenter med klassificerede markeringer', der blev fundet i et aflåst skab i tænketanken Penn Biden Center for Diplomacy & Global Engagement.

Sauber oplyste videre, at de pågældende dokumenter ikke har været genstand for nogen tidligere anmodning eller undersøgelse af Nationalarkivet.

Biden havde med jævne mellemrum brugt kontorpladsen fra midten af 2017 frem til begyndelsen af hans præsidentkampagne i 2020.

Dokumenterne blev opdaget, da præsidentens personlige advokater var ved at pakke filer, som lå i et aflåst skab, ned.

Det gjorde de som forberedelse på at forlade kontorlokalerne i tænketanken.

Tirsdag fortæller Biden, at han ikke ved, hvad der står i dokumenterne.

Derudover har hans advokater foreslået, at han ikke spørger til dette, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi samarbejder fuldt ud med gennemgangen, som jeg håber, snart er færdig. Og der kommer flere detaljer på det tidspunkt, siger Biden.

