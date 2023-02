Biden peger på indisk forretningsmand som præsident af Verdensbanken

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har nomineret den indiskfødte forretningsmand Ajay Banga til posten som præsident af Verdensbanken.

Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.

- Ajay er unikt udstyret til at lede Verdensbanken på dette kritiske tidspunkt i historien, siger Joe Biden.

63-årige Banga har mere end 30 års forretningserfaring i bagagen og er i øjeblikket næstformand i det amerikanske vækstaktieselskab General Atlantic.

Desuden har han en fortid som administrerende direktør hos MasterCard.

Han er den første indiskfødte person til at blive nomineret. Hvis han får stillingen, bliver han den 14. person til at indtage præsidentposten.

- Med sin opvækst i Indien har Ajay et unikt perspektiv på de muligheder og udfordringer, udviklingslandene står over for, og hvordan Verdensbanken kan levere på sin ambitiøse dagsorden om at reducere fattigdom og udvide velstanden, lyder det fra den amerikanske præsident.

Sidste onsdag meddelte Verdensbanken, at den nuværende præsident, David Malpass, træder tilbage 30. juni i år.

Han tiltrådte i 2019, efter at han blev nomineret af den daværende præsident, Donald Trump.

Som regel vælges der en ny præsident hvert femte år, men Malpass har trukket sig før tid.

I efteråret 2022 havnede den afgående præsident i et stormvejr, da han ikke kunne svare endegyldigt på, om han er enig i, at menneskets udledning af drivhusgasser fører til global opvarmning.

Det fik særligt klimaaktivister til at kritisere præsidenten. Derfor opfordrede de USA's nuværende præsident, Joe Biden, til at fyre David Malpass. Det skriver det amerikanske medie NPR.

Det er Verdensbankens bestyrelse, som vælger den næste præsident.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har den onsdag meldt ud, at den på det kraftigste opfordrer til, at kvindelige kandidater bliver nomineret.

Fristen for nomineringer er 29. marts. Bestyrelsen sigter efter at udpege den nye præsident i begyndelsen af maj.