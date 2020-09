Biden raser: - Hold din kæft!

Den første tv-debat mellem de to amerikanske præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden, blev en hæsblæsende affære.

100 millioner seere i USA fulgte med, mens de to kandidater krydsede klinger for første gang i Ohio.

Og tonen var særdeles giftig fra begge kandidaters side. CNN stempler onsdag nat duellen som 'REN KAOS'.

specielt debattens moderator - Fox News-værten Chris Wallace - var på overarbejde, fordi de to kamphaner konstant langede ud efter hinanden og afbrød uden at have ordet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Chris Wallace skulle irettesætte Trump flere gange under debatten, når han nægtede at stoppe med at tale, selvom hans tid var udløbet. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Donald Trump lagde ud med at fortælle, hvorfor han anser Barrett som en god kandidat, hvorefter Biden gentager, at valget af en ny højesteretsdommer først bør finde sted efter præsidentvalget 3. november.

Derefter kommer debatten om højesteret til at handle om sundhedsreformen.

Gang på gang afbryder Trump Biden, som han beskylder for at være en marionetdukke for den venstreorienterede Bernie Sanders og 'det radikale venstre'.

- Han har ingen plan for hverken sundhed eller noget som helst andet, siger Joe Biden om Donald Trump.

Da Biden forsøger at besvare moderator Chris Wallaces spørgsmål og Trump bliver ved med at afbryde, udbryder Joe Biden til sidst opgivende:

- Shut up, man (hold nu kæft, mand, red.). Denne klovn taler for meget, siger han videre.

I nat går det løs: - Han vil lange lussinger ud

Han er en løgner

Da Trump fortæller, at han har en plan for sundhedsvæsenet, svarer Biden:

- Han (Trump) er en løgner, og alle ved det.

Joe Biden går ifølge NBC News' gennemsnit af de amerikanske meningsmålinger ind til debatten med en føring på 49,8 procent opbakning mod 41,1 procent til Donald Trump.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der blev talt i munden på hinanden konstant under nattens debat. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Da Trump siger, at han har udrettet mere i løbet af sine 47 måneder som præsident, end Biden har gjort i løbet af sine 47 år i et offentligt embede, slår Biden tilbage:

- Du er den værste præsident, USA nogensinde har haft, siger han.

Da diskussionen falder på Joe Bidens søn, Hunter Biden, og dennes tidligere rolle som bestyrelsesmedlem i et ukrainsk gasselskab, forårsager det noget nær komplet kaos på scenen.

Trump skælder efterfølgende Biden voldsomt ud og bliver ved med at afbryde, mens Biden forsøger at forsvare sig.

- Han vil ikke have mig til at svare, fordi han ved, at jeg har sandheden, lød det fra Joe Biden om Donald Trump.

Da tv-debatten mellem præsidentkandidaterne Donald Trump og Joe Biden drejer hen på emnet økonomi, bliver præsidenten spurgt til sine skatteforhold.

Her påstår Trump, at han har betalt 'millioner af dollar' i skat i både 2016 og 2017.