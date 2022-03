Biden står ved Putin-udtalelse: Det var personlig forargelse

USA's præsident, Joe Biden, står ved sin udtalelse om, at Vladimir Putin ikke bør forblive ved magten.

Det var dog ikke et udtryk for en ændring af amerikansk politik, men hans egen personlige forargelse over den russiske præsident.

Det siger Joe Biden mandag i Det Hvide Hus.

- Jeg trækker ikke noget tilbage. Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg ikke der eller nu, formulerede en ændring af politikken. Jeg udtrykte en moralsk forargelse, som jeg føler.

- Jeg vil ikke undskylde for mine personlige følelser, siger Joe Biden.

Kommentaren om Vladimir Putin faldt lørdag under en følelsesladet tale i Polen.

Bemærkningen vakte opsigt i Rusland samt blandt flere politiske kommentatorer, der udlagde den som en eskalering af det anspændte forhold mellem USA og Rusland i kølvandet af det militære angreb mod Ukraine.

Den russiske regering sagde, at det ikke er op til den amerikanske præsident at bestemme, hvem der styrer Rusland. Det er noget, som den russiske befolkning afgør gennem valg, lød det.

Joe Biden giver dog mandag ikke meget for, at udtalelsen kan føre til yderligere eskalering af de to landes forhold.

- Jeg er ligeglad, hvad han (Vladimir Putin, red.) tænker. Det her er en mand, der kun går i takt med sin egen tromme, og idéen om, at han skulle gøre noget vanvittigt, fordi jeg kaldte ham, hvad han er, er ikke rationelt, siger den amerikanske præsident.

Han åbnede også døren for, at de to lande kan genoptage forbindelsen. Men et møde ville afhænge af 'hvad han (Vladimir Putin, red.) vil tale om'.

Efter Bidens tale lørdag i Polen kom Det Hvide Hus med en udtalelse om, at Bidens udtalelse ikke skulle forstås som en opfordring til et regimeskifte i Rusland.

Biden gav udelukkende udtryk for, at Putin ikke skal udøve magt over for andre lande, lød det fra præsidentboligen søndag.