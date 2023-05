Biden strammer asylreglerne ved coronaregels udløb

USA har onsdag indført en ny regel, der betyder, at de fleste migranter, der krydser grænsen mellem Mexico og USA ulovligt, vil få afslag på asyl.

Tiltaget er en vigtig del af præsident Joe Bidens plan for at holde styr på tilstrømningen, når den såkaldte 'Title 42' ophører i denne uge.

'Title 42' var en regel, der blev indført af tidligere præsident Donald Trump under coronapandemien, der giver myndighederne lov til at afvise asylansøgere, der kommer fra lande med smitsomme sygdomme.

Den nye regel betyder, at migranter, der ankommer til den amerikanske grænse, ikke har ret til asyl, hvis de har rejst igennem andre lande uden at søge asyl andre steder først, eller hvis de ikke har forsøgt at komme til USA på lovlig vis.

Annonce:

USA's minister for indenlandsk sikkerhed, Alejandro Mayorkas, siger, at den nye regel indebærer endnu hårdere konsekvenser for dem, der krydser grænsen ulovligt.

I stedet for at blive udvist til Mexico, kan de ende med at blive deporteret og nægtet indrejse i USA i fem år, hvis de ikke har ret til asyl.

- Vi gør det meget klart, at vores grænse ikke er åben. At krydse den irregulært er imod loven, og dem, der ikke har ret til hjælp, bliver returneret hurtigt, siger han på et pressemøde i Washington D.C.

Bidens administration kæmper med en stigning i et allerede rekordhøjt antal af personer fra Latinamerika, der forsøger at komme til USA. Samtidig ophører 'Title 42' midnat torsdag lokal tid.

Migranter har ophobet sig i Mexico den seneste uge, mens dem, der allerede har krydset grænsen, belaster grænsebyerne.

Den nye regel træder i kraft torsdag og gælder de kommende to år.

Reglen kommer til at gælde for størstedelen af ikke-mexicanske migranter, fordi de typisk har været igennem flere lande på vej til USA.

Mere end 10.000 blev taget i at krydse grænsen ulovligt både mandag og tirsdag i denne uge, siger Brandon Judd, der er formand for en fagforening for grænsevagter.