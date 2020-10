Biden tordner mod Trump

Efter tre dages pause retter Joe Biden nu igen det tunge skyts mod Donald Trump.

USA's præsident har nemlig svigtet det amerikanske folk ved at stoppe forhandlinger om hjælpepakker i forbindelse med coronavirus.

Trump har trukket stikket til forhandlingerne, efter at han har beskyldt Demokraterne for at forhandle på et løgnagtigt grundlag.

Vendt dem ryggen

Det siger Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, i en meddelelse natten til onsdag dansk tid.

- Han har vendt ryggen til hver eneste arbejder, hvis job endnu ikke er kommet tilbage. Han har vendt ryggen til familier, som kæmper med at betale husleje, få mad på bordet og tage sig af deres børn, siger Biden.

Udmeldingen kommer, efter at præsidenten tirsdag annoncerede, at de planlagte forhandlinger om en hjælpepakke med demokratiske medlemmer af Kongressen bliver udskudt til efter præsidentvalget 3. november.

Præsidentkandidat Joe Biden siger, at Trump kun har standset forhandlingerne, fordi han vil bruge al sin tid på at få godkendt den konservative dommer Amy Coney Barrett til USA's højesteret inden præsidentvalget.

Så sent som torsdag godkendte Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal, en coronahjælpepakke på 2200 milliarder dollar svarende til næsten 14.000 milliarder kroner.

For dyre hjælpepakker

Men den ser med udmeldingen fra Trump nu endnu mere chanceløs ud end tidligere.

Det var i forvejen tvivlsomt, hvorvidt Demokraterne kunne få stemt pakken igennem, da den også skal godkendes i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

Republikanerne har flere gange beskyldt Demokraternes hjælpepakker for at være for dyre.

Ifølge Louis Funder, Dansk Industris USA-chef, er der et stort behov for flere initiativer i USA.

- At man øjensynligt opgiver at lande en aftale om at stimulere økonomien, kommer til at kunne mærkes hos den arbejdsløse amerikaner og hos de virksomheder, der stadig kæmper med svigtende salg, siger han.