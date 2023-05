Biden truer Uganda med sanktioner efter lov mod homoseksualitet

En ny lov i Uganda mod homoseksualitet møder fordømmelse på tværs af kloden.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, opfordrer til en øjeblikkelig tilbagerulning af loven, som han kalder 'en tragisk krænkelse af universelle menneskerettigheder'.

Biden truer samtidig med at skære i både udviklingsbistanden til og investeringerne i det østafrikanske land, hvis det ikke sker.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ugandas præsident, Yoweri Museveni, meddelte tidligere mandag, at han har underskrevet en ny lov mod homoseksualitet.

Med loven kan 'homoseksuelle handlinger' give fængsel på livstid, og hvis der er tale om gentagelsestilfælde, kan det medføre dødsstraf, skriver nyhedsbureauet Reuters.

At smitte en seksuel partner med hiv kan også udløse dødsstraf.

Joe Biden siger, at han har bedt sit nationale sikkerhedsråd om at vurdere, hvad den nye lov betyder for USA's engagement i Uganda.

Han siger også, at hans administration vil overveje sanktioner mod Uganda samt at begrænse indrejse i USA for personer, som er involveret i krænkelser af menneskerettigheder eller korruption i Uganda.

Storbritannien, der er tidligere kolonimagt i Uganda, siger, at landet er 'forfærdet' over loven.

- Den vil øge risikoen for vold, diskrimination og forfølgelse og sætte kampen mod hiv og aids tilbage, udtaler den britiske minister for udvikling og Afrika Andrew Mitchell ifølge AFP.

Også EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, advarer om, at loven kan få store konsekvenser for den ugandiske regering.

- Regeringen har en forpligtelse til at beskytte sine borgere og sikre deres grundlæggende rettigheder.

- Hvis den ikke gør det, vil det underminere forholdet til internationale partnere, udtaler han i en erklæring ifølge AFP.

Herhjemme kalder minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) den nye lov for en 'dybt bekymrende krænkelse af grundlæggende menneskerettigheder'.

- Ingen bør leve i konstant frygt for vold, diskrimination eller - ultimativt - at miste deres liv. Danmark står i solidaritet med alle LGBT+-personer i Uganda, skriver han i et tweet.

I forvejen var forhold mellem to personer af samme køn forbudt i såvel Uganda som flere andre afrikanske lande.