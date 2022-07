Biden vil beskytte kvinders abortrejser mellem stater

USA's præsident, Joe Biden, lover at beskytte kvinder, som rejser mellem delstater for at få foretaget en abort.

Det gør han i et møde med demokratiske guvernører fredag lokal tid.

Mødet finder sted, efter at USA's Højesteret den 24. juni omstødte den skelsættende afgørelse ved navn 'Roe v. Wade' fra 1973. Den gav kvinder i USA ret til abort.

Afgørelsen fra højesteretten åbner for, at amerikanske delstater selv kan begrænse eller forbyde abort.

- Hvis en kvinde bor i en delstat, som forbyder eller begrænser abort, forhindrer højesterettens afgørelse hende ikke i at rejse fra sin hjemstat til den stat, som tillader det, siger Biden ifølge CNN.

- Som justitsministeren også har sagt, må kvinderne bevare den frihed, at de kan rejse til en anden delstat for at få den behandling, de har brug for.

Skulle embedsmænd i delstater forsøge at gribe ind over for en kvinde, som forsøger at rejse til anden delstat, vil Biden 'gøre alt i sin magt for at bekæmpe det dybt uamerikanske angreb'.

Biden siger videre ifølge BBC, at han formoder, at nogle stater vil forsøge at anholde kvinder, der vil krydse delstatsgrænser.

- Jeg tror ikke, at folk rent faktisk forventer, at det vil ske. Men det kommer til at ske, siger han.

Præsidenten tilføjer, at regeringen vil sikre, at der i delstater, hvor abort er forbudt eller begrænset, vil være adgang til piller, som forårsager medicinske aborter.

Til BBC siger Matthew Wilson, som er ekspert i politologi ved Southern Methodist University, at det kan føre til sager, som muligvis kan ende i højesteretten, hvis føderalregeringen modarbejder delstatslovgivning.

Nyhedsbureauet AP beskriver den retlige situation omkring abort på tværs af landet som 'forvirrende' efter 'Roe v. Wade'-omgørelsen sidste uge.

Flere stater har stået klar med abortforbud og -restriktioner i forbindelse med højesteretsafgørelsen. Men nogle af lovene er efterfølgende igen blevet underkendt af domstole, hvilket i Kentucky har ført til, at abortrettigheder på blot få dage er forsvundet og genskabt.

Også Texas er et eksempel på den forvirrende situation. Her blev omfattende abortrestriktioner først indført efter højesteretskendelsen, siden underkendt af en domstol. Og fredag er restriktionerne blevet genindført ved delstatens øverste retsinstans.