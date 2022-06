Biden vil fjerne angrebsvåben fra privates hænder

'Nok er nok'! Sådan lyder det fra USA's præsident, Joe Biden, i en tale natten til fredag, hvor han opfordrer de amerikanske lovgivere til at skærpe våbenkontrollen.

Trods mange masseskyderier er intet blevet gjort for at stramme våbenlovene, og det skyldes især 'samvittighedsløse' republikanere i Kongressen, mener demokraten Biden.

- For guds skyld. Hvor mange flere blodbade er vi villige til at acceptere, siger Biden.

Ifølge præsidenten er det på tide, at Senatet reagerer i kølvandet på de mange dødelige skyderier.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tragisk masseskyderi i Buffalo, hvor adskillige er blevet dræbt af 18-årig gerningsmand

Mens demokraterne har et flertal i Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, så kan demokraterne i Senatet ikke samle det nødvendige flertal til på egen hånd at ændre våbenlovene.

Et udvalg i Repræsentanternes Hus arbejder på et lovforslag om at stramme de nationale våbenlove, men tiltaget har lille sandsynlighed for at blive godkendt i Senatet.

Biden foreslår blandt andet at forbyde borgere at købe militærlignende 'angrebsvåben'. Det skal også være forbudt for våbenbutikker at sælge magasiner, der kan indeholde mange patroner.

Biden opfordrer desuden til, at baggrundstjek af personer skal skærpes i forbindelse med salg af våben til almindelige borgere. Han foreslår også at sætte aldersgrænsen for våbenkøbere op til 21 år.

- Vi kan ikke svigte den amerikanske befolkning endnu engang, siger Biden i sin tale fra Det Hvide Hus.

Debatten om USA's våbenlove er den seneste tid igen blusset op, efter at 19 børn og to lærere blev dræbt på en skole i byen Uvalde i Texas den 24. maj.

Drabene blev begået af en 18-årig mand, som få dage forinden på lovlig vis havde købt to militærlignende rifler samt 375 patroner.

Politiet i Uvalde oplyste i dagene efter skyderiet, at drabsmanden havde medbragt adskillige magasiner fyldt med patroner i en rygsæk til skolen, skrev det lokale medie Texas Tribune.

I intet andet velstående land begås der så mange drab med våben, som i USA.

Lande med mange våbendrab i forhold til befolkningens størrelse er normalt fattige.

I de første 145 dage i år har der været 214 masseskyderier ifølge Gun Violence Archive, der registrerer alle voldshændelser med våben i USA, skrev Bloomberg News i slutningen af maj.

Organisationen definerer et masseskyderi som et med mindst fire dræbte.

USA er i forhold til andre økonomisk udviklede lande helt enestående, når det drejer sig om våbendrab.

Årligt er der ifølge Bloomberg News næsten fire af den slags drab per 100.000 indbyggere i USA.

Nummer to på listen er Cypern med 0,6 drab, mens der i Danmark er 0,14 drab per 100.000 indbyggere.