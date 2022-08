Bidens førende corona-rådgiver Fauci går af til december

Den amerikanske virusekspert Anthony Fauci fratræder sine stillinger til december.

Det indebærer, at han forlader stillingen som præsident Joe Bidens sundhedsfaglige chefrådgiver. Han går også af som chef for Det Nationale Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme.

Det oplyser 81-årige Fauci i en erklæring mandag.

- Selv om jeg fratræder mine nuværende stillinger, så går jeg ikke på pension.

- Efter mere end 50 års tjeneste for regeringen planlægger jeg at forfølge næste kapitel i min karriere, mens jeg stadig har så meget energi og passion for mit felt, siger han.

Anthony Fauci blev særligt et kendt ansigt nationalt og internationalt under coronapandemien.

I 2020 blev han valgt til at stå i spidsen for den amerikanske regerings håndtering af virusset. Dermed har han været central i håndteringen under både Biden og tidligere præsident Donald Trump.

Og det har naturligt kastet megen opmærksomhed af sig.

Han har tidligere sagt, at han ville gå af, når præsident Joe Bidens første periode på posten var ovre.

Men han har også åbnet for, at det kunne komme tidligere, hvilket altså er tilfældet. Bidens første præsidentperiode varer som udgangspunkt til begyndelsen af 2025.

Da coronapandemien gjorde sit indtog i USA, blev Fauci hurtigt kendt som USA's ansigt udadtil og landets virusekspert.

Derfor blev han også hurtigt en betroet kilde - også internationalt - til pålidelig information om virusset.

Han optrådte hyppigt i medierne for at give sit besyv med og havde også skarpe holdninger til, hvordan USA skulle håndtere pandemien.

Men hans ærlige holdning til USA's manglende evne til at få styr på pandemien bragte ham også i konflikt med den tidligere præsident Donald Trump.

Han angreb ofte Fauci i slutningen af sin embedsperiode og hjalp til med at gøre ham til en hadet skikkelse blandt den højreorienterede del af landet.