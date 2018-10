Bil-bluff: Så lidt billigere bliver de

Nu vil den blå regering være grøn.

Det må man forstå på statsministeren, Lars Løkke Rasmussen (V), som vil forbyde salg af benzin- og dieselbiler om 12 år.

- Den blå regering melder sig ind i kampen om at få den sorte benzin væk, så fremtiden kan blive grønnere, siger han.

Men et nærmere kig på de faktiske prisfald, som regeringen foreslår i det klimaudspil, som de præsenterede tirsdag, afslører, at det ikke ligefrem er de store formuer, som regeringen vil spare bilkøberne for.

Eksempelvis bliver den populære Nissan Leaf kun godt 8.000 kroner billigere fra årsskiftet. Men kun hvis man køber den lidt finere model med ekstraudstyr.

Se konsekvenserne i kroner og øre for de mest populære elbiler i skemaet længere nede.

Faktisk er afgifts- og skattelettelserne så små, at bilejernes interesseorganisation FDM tvivler på, at de overhovedet vil få nogen effekt på bilkøbernes adfærd.

- I vores optik hjælper det her ikke ret meget, udtaler Dennis Lange, der er juridisk konsulent i FDM, og tilføjer:

- Det her er ikke nok til, at vi i 2030 har en million el- og hybridbiler, som regeringen har sat som mål. Der skal meget mere til.

Dennis Lange vurderer på den baggrund, at dagens udspil kun får ringe eller ingen betydning, når danskerne skal vælge i mellem el- eller benzinbil.

Det skortede ikke opmærksomhed fra pressen, da regeringen støvede sit grønne image af. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Det vil ikke føre til et boost i salget af elbiler, konstaterer han.

Regeringens udspil har som sit nok væsentligste formål at stoppe den afgiftsstigning, som var på tegnebrættet fra nytår. Afgiftsstigningen truede med at sætte elbilsalget endnu mere i stå, end det allerede er tilfældet.

I stedet sker nu det - hvis regeringen får sit udspil vedtaget - at elbilpriserne forbliver stort set uændret de kommende par år.

Men fra 2021 er der igen ballade, mener FDM. For her vil priserne for en elbil stige mærkbart, hvis ikke politikerne igen kommer på andre tanker.

- At forlænge verden med brædder i to år giver ingen sikkerhed. Så har vi stadig en stop and go-politik.

Den foreslåede afgiftsændring får ingen virkning på BMW i3 fra årsskiftet. Foto: Ekstra Bladet

Ændringer i elbil-pris med regeringens udspil VW e-up Nissan Leaf, Acenta (40 kWh) Nissan Leaf, Tekna (40 kWh) med ekstraudstyr BMW i3 Hyundai Kona, 64 kWh Hyundai Kona Premium, 64 kWh med ekstraudstyr Pris i dag 187.890 279.900 327.274 295.000 299.990 379.974 2019 0 0 -8.274 0 0 -13.194 2020 0 0 -8.274 0 0 -13.194 2021 +11.050 +21.267 +51.116 +11.050 +11.050 +62.187 2022 +15.300 +29.447 +73.958 +15.300 +15.300 +91.179 En Tesla, som i dag koster godt én million kroner, bliver med regeringens udspil 30.000 kroner billigere fra årsskiftet. Men allerede fra 2020 vil prisen stige på den eftertragtede luksusbil. 118.000 kroner nærmere bestemt. Havde regeringen ikke gjort noget, stod prisen til at stige med over 400.000 kroner fra om 14 måneder. Kilde: Dansk Elbil Alliance

V-ordfører: Flere ting skal gøre det lækkert

Venstre klimaordfører, Thomas Danielsen, erkender, at prisfaldet på elbiler fra årsskiftet ikke vil gøre nogen mærkbar forskel på salget af de miljørigtige og nærmest lydløse køretøjer.

- Det ligner et bluffnummer, når I siger, I vil være grønnere?

- Afgifterne er bare en del af de virkemidler, vi lægger op til. Vi har aldrig lagt skjult på, at afgifterne ikke alene skal udbrede grønne biler, siger han.

Elbilpriserne er i øjeblikket planlagt til at stige om godt to år. Men i den periode skal en kommission se på, hvordan afgiftssystemet skal strikkes sammen, forsikrer ordføreren.

- Vi forventer ikke en eksplosion i salget af grønne biler i næste uge Tværtimod forventer vi, at der vil komme en kraftig stigning i salget af grønne biler, jo tættere vi kommer på 2030. Men ikke her de første år.

Nissan Leaf bliver en smule billigere, hvis du vælger en finere model. Arkivfoto: Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

- Er det så ikke noget fis at sige, at man bliver ihh og åhh så grøn?

- De afgifter, der har været, hæver man fra årsskiftet, hvis ikke man tager nogen initiativer. Derfor siger vi, at vi ønsker at tage en lang række initiativer, bl.a. at fortsætte en afgiftslettelse på registreringsafgiften og på en batteriordning, som allerede kører i dag. Derudover kommer der så en lang række grønne tiltag.

- Der kommer flere indsatser for at gøre det lækkert at køre i el- eller hybridbil. Flere ladestandere og så videre og så videre, siger han.

- I har gjort en Audi A6 over 100.000 kroner billigere. Hvorfor ikke aflyse det og bruge pengene på elbiler i stedet for?

- Det er altid et prioriteringsspørgsmål, hvad bilafgifterne skal være. Det er ikke hinandens modsætninger på den ene side at gøre familiebiler billigere, der er sikrere og kører længere på literen, og så på anden side fremover ønsker at lave en grøn omstilling, siger Thomas Danielsen.

- Hvorfor sænker I ikke bilmomsen eller noget andet mærkbart i stedet for de her bløde tiltag som at åbne busbanerne?

- Det er bestemt ikke bløde tiltag. Fra Norge kan vi se, at det har haft stor betydning, at man har fået en kontant tidsbesparelse ved at køre grønt i eksempelvis busbanen, siger Thomas Danielsen.