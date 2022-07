Bilags-sag: Nu skal Prehn stå skoleret

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) skal nu forklare sig over for Folketinget i den betændte bilagssag, han er havnet i.

Venstre har således kaldt Rasmus Prehn i samråd efter en række afsløringer i Ekstra Bladet. Prehn har ved adskillige lejligheder måttet betale tilbage, efter at han brugt sit minister-kreditkort i byen.

Senest er det kommet frem, at Prehn har skrevet en journalist på et af restaurant-bilagene som medspiser, men den pågældende journalist aldrig har været ude at spise med ministeren.

- Det er med til at tegne et billede af, at der ikke har været styr på tingene fra Rasmus Prehns side, og at det er problematisk. Han skylder en ordentlig forklaring. Derfor kommer Venstre til at kalde Prehn i samråd, hvor vi vil have svar på alle omstændighederne omkring hans bilag. Han skylder skatteborgerne en forklaring på, hvordan det hænger sammen, lyder det fra Venstres Morten Dahlin.

- Han har være ude og undskylde og sige, det var en fejl. Og han har tilbagebetalt. Er det ikke en formildende omstændighed?

- Vi har jo ikke det fulde overblik over, hvad der er sket. Rasmus Prehn har tidligere i sin karriere været meget højt oppe på helligheds-skalaen i forhold til andre politikeres bilag og bilags-sager. Når man gør det, må man også holde sig selv op til den højeste standard. Det er der noget, der tyder på, at Rasmus Prehn ikke har gjort her, lyder det fra Morten Dahlin.

På barrikaderne

Prehn var således selv på barrikaderne, da daværende Venstre-indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen blev afsløret i at have tørret private indkøb af på skatteydernes regning.

Løkke og Venstre måtte senere betale tilbage - som Rasmus Prehn selv har gjort det i sin egen sag.

Men det stoppede ikke Prehn i 2008:

- Det her virker som en minister, der har dårlig samvittighed og forsøger at gøre sagen til en bagatel. Det opleves som noget hurtigt spin, der skal lægge låg på. Men den her sag er ikke død endnu, og vi skal have lejlighed til at spørge nærmere til, hvordan det her er opstået, lød det dengang fra Rasmus Prehn, der var kommunalordfører for Socialdemokratiet.

Mange spørgsmål

Tilbagebetalingen af penge fik ikke formildet Rasmus Prehn, som fremførte det samme argument, som også forvaltningsretsprofessor Sten Bønsing har gjort brug af; nemlig at statskassen ikke bør agere kassekredit for ministres private forbrug, uanset om der senere kompenseres:

- Der er mange spørgsmål endnu. Hvorfor skal skatteborgerne lægge ud for Venstre. Det er også tidligere sket omkring brugen af Marienborg (statsministerens officielle repræsentationsbolig, red.). Og hvordan har de her fejl kunnet opstå, spurgte Rasmus Prehn dengang.