BILISTER I BENZIN-SKRIG

Benzinpriserne er på himmelflugt og politikerne er så småt begyndt at overveje, hvordan de kan hjælpe bilisterne.

Som tidligere beskrevet kunne en løsning være, at gøre befordringsfradraget mere lukrativt og de trafikanter, som Ekstra Bladet talte med synes, at politikerne heller skal finde en løsning i dag fremfor i morgen.

Træd på speederen lød benzin-skriget fra de pressede bilister.

Mindre sjov

Torben Pedersen kører 82 kilometer hver vej på sine arbejdsdage. Foto: Mikkel Taiq Khan

Torben Pedersen har langt til arbejde. Mere end 80 kilometer hver vej mellem Jyderup og DSB's kontorer i det indre København.

De stigende benzinpriser gør ondt i privatøkonomien, betror han Ekstra Bladets udsendte, mens bilen får diesel ved en ubemandet Inco-tank i Sydhavnen.

- Før kunne jeg tanke for omkring 400 kroner. Nu koster det 500, fortæller han.

- Der er lidt mindre til det sjove. Sådan er det.

Torben Pedersen hilser det mere end velkommen, hvis politikerne kan blive enige om en opjustering af befordringsfradraget. Stigningen fra årsskiftet har ikke dækket hans øgede udgifter.

- Det er ikke nok, bestemt ikke

- Så det er en god idé. De dage, jeg er på arbejde, kører jeg 164 kilometer, siger han.

Svært at forstå

De besværlige parkeringsforhold i København har fået Kathrine Brøndsted, sanger og projektleder, 44, til at hoppe over på to hjul.

Så løses kulden bare med ekstra trøjer og tæppe over benene. Scooteren er billig i benzin. Men bilen derhjemme er blevet dyr at køre i.

- Benzin til bilen er blevet et større udskrivning. Det kan man tydeligt mærke, forklarer hun.

Hun bakker også op om en hævelse af fradraget for pendlere.

- Så mange mennesker skal have den her ekstra udskrivning. Jeg har ikke forstand på baggrunden. Jeg har bare svært ved at forstå, at det kan blive SÅ dyrt, SÅ hurtigt.

- Det er virkelig mange penge, hvis man bruger sin bil meget, siger Kathrine Brøndsted.

Det rammer skævt

Mikkel Hansen hilser et øget fradrag velkomment. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mikkel Hansen er eventmanager og på vej til Jylland. Til daglig pendler kæresten i bilen, så parret kan virkelig mærke de stigende priser i budgettet.

Han støtter et højere fradrag. Men politikerne skal overveje at gøre fradraget indkomstafhængigt.

- Det virker oplagt at se på, om man kan hjælpe folk med at blive mindre hårdt ramt.

- Man skal også overveje at gøre det indkomstdifferentieret. I hvert fald hvis det stod til mig.

- Jeg tror, det rammer nogle hårdere end andre. Jeg tror, der er mange, som er blevet hårdt ramt på varmeregningen, og så får de lige et hug mere på benzinprisen, konstaterer han.

